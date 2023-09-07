بدأت إحدى مجموعات النجوم الأكثر شهرة، وهي ساحة بيجاسوس الكبرى، في الارتفاع في سماء الليل هذا الموسم. طوال شهر سبتمبر، وبالنظر إلى الشرق في المساء، يمكن رؤية الساحة الكبرى وهي ترتفع فوق الأفق.

ويتكون المربع الكبير من أربعة نجوم متساوية السطوع: شيت، ألفيراتز، مركاب، والجنيب. تمثل هذه النجوم "جسد" الحصان المجنح في الأساطير اليونانية، بيغاسوس. يمكن أن يساعد التعرف على الساحة الكبرى في التعرف على كوكبة بيجاسوس ويمكن استخدامه أيضًا لتحديد موقع النجم القريب 51 بيجاسي، والذي يعد موطنًا لأول كوكب خارج المجموعة الشمسية يتم اكتشافه على الإطلاق حول نجم تسلسل رئيسي مثل شمسنا.

المربع الكبير ليس كوكبة رسمية، بل هو عبارة عن مجموعة نجمية، وهي نمط يمكن التعرف عليه من النجوم في سماء الليل. وقد يبدو أشبه بـ"ألماسة كبيرة" بسبب موقعه المائل، حيث يواجه نجم واحد، وهو الجنيب، نحو الأسفل. على الرغم من أنه قد يبدو فارغًا، إلا أن هناك عددًا قليلاً من النجوم البارزة في المركز، وبالنسبة لشعب أنيشينابي في منطقة البحيرات العظمى، يمثل المربع جذع الموظ.

يقع على يمين الخط الفاصل بين شيت وماركاب 51 بيجاسي، المعروف أيضًا باسم هيلفيتيوس. هذا النجم المصفر هو موطن للكوكب الخارجي 51 Pegasi b، وهو أول كوكب يتم اكتشافه على الإطلاق يدور حول نجم يشبه الشمس. إنه كوكب بحجم كوكب المشتري ويدور حول نجمه بالقرب من الشمس أكثر بكثير من الأرض.

سيتم الوصول إلى موقع المشاهدة الأمثل لكل من الساحة الكبرى وكوكبة بيجاسوس بحلول شهر أكتوبر، أي بعد ساعات قليلة من غروب الشمس. إذا كنت ترغب في مراقبة هذه النجوم، فمن المستحسن استخدام المنظار أو التلسكوبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط صور لهذه المشاهد السماوية بمساعدة المعدات والتقنيات المناسبة.

يعد صعود ساحة بيجاسوس الكبرى في سماء الليل حدثًا مثيرًا لمراقبي النجوم وعشاق السماء. من خلال التعرف على هذه المجموعة النجمية البارزة، يمكن للمراقبين استكشاف عجائب كوكبة بيجاسوس والنجم القريب 51 بيجاسي مع كوكبه الخارجي الرائع.

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