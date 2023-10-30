رؤى جديدة من SWOT: الكشف عن أسرار مياه الأرض

تخفي مياه الأرض العديد من الأسرار، ولكن في الآونة الأخيرة، قام القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT) بتسليط الضوء على هذا العالم الغامض. تم تطوير SWOT بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، وهو يُحدث ثورة في فهمنا لمحيطات الكوكب وبحيراته وأنهاره.

تم تجهيز SWOT بأداة مقياس التداخل الرادارية Ka-band الرائدة (KaRIn)، والتي تلتقط بيانات مفصلة عن ارتفاعات سطح الماء في جميع أنحاء العالم. تستخدم هذه التقنية المبتكرة هوائيين موضوعين على مسافة 33 قدمًا على ذراع الرافعة لجمع القياسات المهمة لارتفاع سطح البحر. تعرض الرسوم المتحركة أعلاه شذوذات ارتفاع سطح البحر التي تمت ملاحظتها خلال أول مدار علمي كامل لـ SWOT لمدة 21 يومًا.

ومن خلال تحليل هذه القياسات، يستطيع العلماء التعرف على معلومات حيوية حول تيارات المحيط مثل تيار الخليج قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة أو تيار كوروشيو على طول الساحل الشرقي لليابان. علاوة على ذلك، يمكن أن تشير الاختلافات في ارتفاع سطح البحر إلى مناطق ذات مياه أكثر دفئا، مثل الجزء الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي خلال ظاهرة النينيو، حيث يحدث تمدد المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

قال باراج فازي، مدير مشروع SWOT في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "إن مستوى التفاصيل التي توفرها بيانات مستوى سطح البحر الخاصة بـ SWOT رائع حقًا". "ستحدث هذه المعلومات الجديدة ثورة في أبحاث تغير المناخ وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات المرتبطة بعالم الاحترار."

أسئلة وأجوبة

كيف يقيس SWOT ارتفاع سطح البحر؟ يستخدم SWOT أداة مقياس التداخل الراداري (KaRIn) على نطاق Ka، والتي تستخدم هوائيين موضوعين على مسافة 33 قدمًا على ذراع الرافعة لجمع قياسات الرادار لسطح الماء. إلى ماذا تشير الألوان الحمراء والبرتقالية في الرسوم المتحركة لارتفاع سطح البحر؟ يمثل اللون الأحمر والبرتقالي ارتفاعات أعلى من المتوسط ​​في المحيط. ماذا يمثل اللون الأزرق في الرسوم المتحركة؟ يمثل اللون الأزرق ارتفاعات المحيط أقل من المتوسط. ما الذي يمكن أن تشير إليه الاختلافات في ارتفاع سطح البحر؟ يمكن أن توفر الاختلافات في ارتفاع سطح البحر نظرة ثاقبة لتيارات المحيط والمناطق ذات المياه الدافئة نسبيًا. كيف ستساهم بيانات SWOT في أبحاث تغير المناخ؟ ستعمل البيانات التفصيلية لمستوى سطح البحر من SWOT على تعزيز فهمنا لآثار تغير المناخ، ومساعدة الباحثين في دراسة تأثيره على أنظمة المياه في الأرض.