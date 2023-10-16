سماء الليل هذا الأسبوع: 16-22 أكتوبر 2023

هناك العديد من الأحداث السماوية التي نتطلع إليها هذا الأسبوع. وفي يوم الاثنين 16 أكتوبر، سيظهر هلال صغير في الجنوب الغربي بعد غروب الشمس مباشرة. مع إضاءة بنسبة 5% فقط، قد يكون من الأفضل استخدام المنظار لرصدها. سيقترب هلال القمر، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، من النجم العملاق اللامع قلب العقرب في كوكبة العقرب. ويبعد هذا النجم حوالي 500 سنة ضوئية عن النظام الشمسي.

وفي يوم الأربعاء 18 أكتوبر، سيكون الهلال أقرب إلى قلب العقرب، وقد تتمكن أيضًا من رؤية "سطوع الأرض" على القمر، وهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس من محيطات الأرض وجليدها. وأخيرًا، في يوم السبت 21 أكتوبر، سيصل زخة شهب الجباريات إلى ذروتها. يحدث هذا الدش النيزكي السنوي بسبب الغبار والحطام الذي خلفه مذنب هالي في النظام الشمسي الداخلي. قد يتمكن أولئك الذين يبقون مستيقظين لوقت متأخر من رؤية حوالي 10 إلى 20 شهابًا في الساعة.

بالإضافة إلى هذه الأحداث، هناك جسمان سماويان يجب الانتباه إليهما هذا الأسبوع. سيصل إيريس، وهو كوكب قزم في كوكبة قيطس، إلى المعارضة، مما يجعله ساطعًا بقدر ما يبدو من وجهة نظرنا. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تلسكوب كبير لرؤيته. يمكن رؤية سحابات ماجلان، وهي زوج من المجرات القزمة التي تدور حول درب التبانة، من نصف الكرة الجنوبي. إنها مثيرة للإعجاب بشكل خاص عند مشاهدتها تحت سماء مظلمة.

تنطبق هذه المعلومات على خطوط العرض الوسطى الشمالية. لمزيد من المعلومات المحددة حول موقعك، راجع القباب السماوية على الإنترنت مثل Stellarium وThe Sky Live. استمتع بالسماء الصافية ومشاهدة النجوم السعيدة!

التعاريف:

الهلال: المرحلة التي يكون فيها القمر مضاءً بأقل من نصفه.

النجم العملاق: نجم كبير جدًا ومضيء، وغالبًا ما يكون حجمه مئات أو حتى آلاف المرات حجم الشمس.

ضوء الأرض: ينعكس ضوء الشمس من سطح الأرض على القمر، مما يضيء الجزء المظلم من القمر.

زخة الشهب: حدث سماوي يظهر فيه عدد كبير من الشهب ("الشهاب") تشع من نقطة واحدة في السماء.

الكوكب القزم: جرم سماوي يدور حول الشمس، وهو كروي الشكل، لكنه لم يخلو مداره من الحطام الآخر.

المصادر: غير متوفرة.