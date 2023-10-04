نجحت مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة كبسولة من عينات الكويكب إلى الأرض

حققت مهمة OSIRIS-REx (الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن - مستكشف الثرى) التابعة لناسا إنجازًا كبيرًا في 24 سبتمبر عندما هبطت كبسولة تحتوي على صخور وغبار تم جمعها من الكويكب بينو بنجاح في ولاية يوتا. تم استهداف الكبسولة للهبوط في نطاق الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في يوتا بالقرب من سولت ليك سيتي.

أطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx كبسولة عودة العينة على ارتفاع حوالي 63,000 ميل فوق سطح الأرض، مما يضمن دخولها الغلاف الجوي للأرض في المسار الصحيح. وأثناء هبوطها نحو الأرض، أظهرت الصور التي التقطها نظام كاميرا المركبة الفضائية، TAGCAMS (نظام كاميرا اللمس والذهاب)، تقدم الكبسولة. كشفت سلسلة الصور بالأبيض والأسود التي التقطتها كاميرا NavCam 1 التابعة لشركة TAGCAMS عن الشمس في الجزء العلوي من الإطار و"هلال الأرض" عند الحافة اليسرى.

بعد الهبوط في صحراء سولت ليك الكبرى بولاية يوتا، تم نقل كبسولة إرجاع العينة إلى غرفة نظيفة مؤقتة في نطاق الاختبار والتدريب في يوتا. ثم تم نقله جواً إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لمزيد من التحليل. سيتم التعامل مع الكبسولة المتفحمة أثناء رحلتها عبر الغلاف الجوي للأرض بعناية ودراستها لكشف أسرار الكويكب بينو.

وفي الوقت نفسه، تشرع المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي أعيدت تسميتها الآن بـ OSIRIS-APEX، في مهمة جديدة. ووجهتها هي الكويكب أبوفيس، الذي من المتوقع أن تصل إليه في عام 2029. وستواصل هذه المهمة الجديدة استكشاف الكويكبات، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وأصول الحياة.

تمثل عودة كبسولة العينة إنجازًا كبيرًا لمهمة OSIRIS-REx وجهود ناسا المستمرة في دراسة وفهم الكويكبات. تمتلك العينات التي تم جمعها من بينو القدرة على توفير معلومات لا تقدر بثمن حول النظام الشمسي المبكر والعناصر الأساسية للحياة. وبينما يقوم العلماء بتحليل هذه العينات، فإنهم يأملون في الحصول على نظرة ثاقبة حول أصولنا وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

- ناسا/غودارد/جامعة أريزونا/لوكهيد مارتن

- ناسا / كيجان باربر