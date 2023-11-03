فتح أسرار سماء الليل: دليل لمشاهدة السماء في ليلة الجمعة

تمثل ليلة الجمعة فرصة مثالية للاسترخاء والراحة والاستمتاع بعجائب سماء الليل. أحد الأجرام السماوية التي تتطلب الاهتمام هو كوكب المشتري، الذي يزين السماء الشرقية حاليًا بتألقه. بعد أن وصل إلى نقطة المعارضة بعد منتصف ليل الجمعة (3 نوفمبر)، يضيء كوكب المشتري بشكل أكثر سطوعًا من المعتاد بسبب محاذاته المباشرة مع الشمس كما يُرى من الأرض.

يرافق كوكب المشتري كوكب أورانوس الخافت، الذي يقع أسفل وعلى يسار جاره السماوي الأكثر بروزًا. سيتطلب اكتشاف أورانوس تلسكوبًا قويًا وصبرًا. وإلى اليسار، سيواجه مراقبو النجوم مجموعة النجوم الجذابة "الأخوات السبع"، والمعروفة أيضًا باسم الثريا. هذا العنقود، الذي يتكون من أكثر من 1,000 نجم يقل عمره عن 150 مليون سنة، هو المفضل لدى مراقبي السماء.

ومما يزيد من جاذبية سماء الليل هو النقطة المشعة لزخات الشهب الشمالية والجنوبية. تدخل زخات الشهب هذه ذروتها، مما يوفر فرصة ممتازة لمشاهدة الشهب بغض النظر عن أهدافك السماوية المفضلة.

في حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليلة الجمعة (0200 بتوقيت جرينتش يوم 4 نوفمبر)، ستكون كل هذه الأجسام مرئية في السماء الشرقية. يصبح كوكب المشتري، بجرمه السماوي المميز الكبير والأصفر الشاحب، واضحًا لا لبس فيه. أسفل كوكب المشتري مباشرة تقع كوكبة برج الحمل، الكبش، مما يتيح لمراقبي النجوم رؤية النجوم الثلاثة التي تحدد منحنى قرن الكبش.

باستخدام المنظار أو التلسكوب، يمكنك مراقبة أقمار كوكب المشتري الجليلية، وهي أكبر أربعة أقمار صناعية تدور حول هذا العملاق الغازي. في الجزء السفلي الأيسر من كوكب المشتري، ستجد مجموعة نجوم الثريا، والتي تكشف عن المزيد من النجوم عند النظر إليها من خلال التكبير.

إذا كنت محظوظًا، فقد تمنحك الليلة لمحة عن نيزك Taurid وهو ينطلق عبر السماء. تبلغ ذروة طوريات الجنوب في الفترة ما بين 4 و5 نوفمبر، في حين تصل ذروة طوريات الشمالية في الفترة ما بين 11 و12 نوفمبر. وتحدث زخات الشهب هذه أثناء مرور الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب 2P/Encke، المعروف بمداره القصير نسبيًا. فترة 3.3 سنوات.

لزيادة فرصك في اكتشاف هذه العجائب السماوية، ابحث عن بقعة مظلمة منعزلة عن التلوث الضوئي، واحزم أمتعتك واستقر بشكل مريح مع مراقبة السماء المحيطة بكوكب المشتري. على الرغم من أن زخات الثورات غير معروفة بكثرة تواجدها، إلا أنها تنتج في بعض الأحيان شهبًا لامعة تسمى الكرات النارية.

سواء كنت تطمح إلى تصوير هذه الظواهر الغامضة أو ترغب في الاستثمار في معدات مراقبة النجوم، فهناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدتك في رحلتك الكونية. اكتشف أدلةنا لأفضل التلسكوبات والتلسكوبات ذات الميزانية المحدودة والمناظير، مما يوفر خيارات لكل ميزانية.

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الأسئلة المتكررة

1. ما هو موقع كوكب المشتري في سماء الليل ليلة الجمعة؟

وفي ليلة الجمعة، سيكون كوكب المشتري مرئيا بشكل بارز في السماء الشرقية عند غروب الشمس مباشرة. وصل إلى المعارضة بعد منتصف الليل مباشرة وسيظهر على شكل كرة كبيرة ومشرقة ذات لون أصفر شاحب.

2. كيف يمكنني تحديد موقع مجموعة الثريا النجمية؟

للعثور على مجموعة نجوم الثريا، انظر إلى الجزء السفلي الأيسر من كوكب المشتري. يُعرف هذا العنقود أيضًا باسم الأخوات السبع، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، لكن المنظار أو التلسكوب الصغير سيكشف عن روعته الكاملة.

3. ما هي زخات شهب توريد؟

تحدث زخات شهب Taurid سنويًا أثناء مرور الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب 2P/Encke. تظهر هذه الأمطار قمتين متميزتين: الثورات الجنوبية بين 4 و5 نوفمبر، والطوريات الشمالية بين 11 و12 نوفمبر.

4. كيف يمكنني زيادة فرص رؤيتي للنيزك؟

لزيادة فرصك في اكتشاف النيزك، قم بالمغامرة في مكان مظلم بعيدًا عن التلوث الضوئي. احصل على الراحة وثبت نظرك على السماء، مع التركيز على المنطقة المحيطة بكوكب المشتري.

5. أين يمكنني العثور على الموارد اللازمة لمعدات مراقبة النجوم؟

للحصول على معلومات حول التلسكوبات والتلسكوبات ذات الميزانية المحدودة والمناظير المناسبة لمشاهدة النجوم، راجع أدلتنا الشاملة التي تلبي مختلف الميزانيات والتفضيلات.