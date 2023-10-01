كوكب المشتري والقمر: عرض سماوي مذهل

سيتم التعامل مع مراقبي السماء بمشهد آسر في ساعات المساء المتأخرة يوم الأحد. سيكون الجسمان الأكثر سطوعًا في السماء الشرقية خلال هذا الوقت هما القمر وكوكب المشتري. عند وضعهما بالقرب من بعضهما البعض، سيكون القمر في مرحلته الأحدب المتضائلة بينما يضيء كوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، ببراعة.

مع تقدم الشهر، سيشرق كوكب المشتري مبكرًا كل ليلة، ليصبح أكثر وضوحًا قبل شفق المساء. وبحلول نهاية شهر أكتوبر، سيصل إلى ذروة تألقه لهذا العام، حيث يضيء السماء حتى قبل أن يحل الظلام تمامًا. وفي ساعات الصباح الباكر يمكن رؤية كوكب المشتري عاليا فوق الأفق الجنوبي، ثم يتلاشى تدريجيا مع بزوغ الفجر.

وفي ليلة الأحد، سيكون القمر على مسافة 2.3 درجة تحت يمين كوكب المشتري. وفي الليلة التالية، سيكون القمر قد انتقل إلى موقعه بحوالي 16 درجة إلى يسار كوكب المشتري. ويقع كوكب المشتري حاليا في كوكبة برج الحمل وسيبقى هناك حتى 27 أبريل.

وهذا أيضًا هو الوقت المناسب لمراقبة أقمار غاليليو، وهي الأقمار الأربعة الأكبر لكوكب المشتري. على الرغم من أنها مرئية نظريًا بالعين المجردة، إلا أن معظم المراقبين سيحتاجون إلى مساعدة بصرية لتمييزهم عن وهج الكوكب. سوف يكشف المنظار أو التلسكوب المثبت بثبات عن الأقمار الأربعة. يمكن ملاحظة أن مواقعهم تتغير خلال ساعة أو حتى دقائق عندما يكون القمران قريبين من بعضهما البعض.

وفي ليلة الأحد، ستكون الأقمار الصناعية الأربعة مرئية بوضوح. اثنان سيكونان إلى الشرق من المشتري، بينما سيكون الاثنان الآخران إلى الغرب. أقرب الكواكب إلى المشتري وإلى بعضها البعض سيكون آيو وأوروبا، يليهما جانيميد وكاليستو.

سيحدث تكرار هذا المحاذاة السماوية في 28 أكتوبر، مما يوفر فرصة أخرى لمشاهدة مرور القمر بالقرب من كوكب المشتري إذا لم يكن مرئيًا ليلة الأحد.

[المصدر: موقع Space.com]