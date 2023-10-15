"حلقة النار" كسوف الشمس يزين سماء الولايات المتحدة

حدث كسوف شمسي مذهل، يُعرف باسم "حلقة النار"، في الولايات المتحدة يوم السبت الماضي. وهذا الحدث الفلكي النادر جعل مراقبي الكسوف يترقبون وصوله بفارغ الصبر، إذ سيكون آخر كسوف حلقي للشمس مرئي في سماء أمريكا حتى 21 يونيو 2039، بحسب وكالة ناسا. ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض في أبعد نقطة له عن الأرض، مما يخلق تأثيرًا مذهلاً يشبه الحلقة حول حواف الشمس.

وكان الكسوف مرئيا للأميركيين من ولاية أوريغون إلى تكساس. بدأ العرض بعد الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي في ولاية أوريجون وانتهى في منتصف النهار في تكساس، واستمتع المتفرجون بعرض مذهل في السماء. ومع ذلك، سيتعين على من فاتته الانتظار حتى عام 8 عندما سيمر الكسوف فقط فوق ولاية ألاسكا.

أصبحت العديد من المواقع في جميع أنحاء البلاد مواقع رئيسية لمشاهدة هذا الحدث السماوي. وفي ألامو في تكساس، أتيحت الفرصة للزوار لالتقاط صورة مع ضريح الحرية في الخلفية والكسوف الذي يزين السماء. وفي برايس كانيون بولاية يوتا، انطلق الناس في رحلات مشي لمسافات طويلة للانغماس في الطبيعة أثناء مراقبة الكسوف. وفي الوقت نفسه، في لوس أنجلوس، توافد المراقبون المتحمسون إلى مرصد جريفيث للحصول على فرصة لإلقاء نظرة على هذه الظاهرة الفلكية.

وقد حظي كسوف "حلقة النار" باهتمام ورهبة الأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبعرضه المبهر وندرة حدوثه، كان بمثابة تذكير بعجائب الكون وجمال الأحداث السماوية.

مصادر:

- ناسا

– سي بي اس نيوز