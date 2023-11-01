إطلاق عصر جديد من الصواريخ على ساحل الفضاء

وصلت عمليات إطلاق الصواريخ من الساحل الفضائي إلى أرقام غير مسبوقة، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال سباق الفضاء في عام 1966. وفي هذا العام وحده، أطلقت شركة سبيس إكس وشركتان أخريان بالفعل ضعف عدد الصواريخ مقارنة بذلك العام التاريخي. لا تظهر الوتيرة أي علامات على التباطؤ، حيث يتم إطلاق صاروخ واحد في المتوسط ​​كل خمسة أيام، مما يضع ساحل الفضاء على المسار الصحيح ليتجاوز 70 عملية إطلاق هذا العام.

ويمثل العدد المتزايد لعمليات الإطلاق قفزة ملحوظة من 30 عملية إطلاق فقط قبل ثلاث سنوات فقط. وقد شهد هذا العام أيضًا ثلاثة أيام، حيث تم إطلاق عمليتين خلال ساعات من بعضهما البعض. إن كفاءة وتواتر عمليات الإطلاق هذه تسلط الضوء على التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على استكشاف الفضاء والوصول التجاري إلى الفضاء.

تمت غالبية عمليات الإطلاق، ما يقرب من 75%، من قاعدة المحطة 40 في كيب كانافيرال، والتي تستخدمها شركة سبيس إكس لإطلاق صواريخ فالكون 9. لقد كانت شركة SpaceX هي القوة الدافعة وراء الزيادة الكبيرة في عمليات الإطلاق هذا العام، حيث قامت بـ 55 عملية إطلاق من أصل 59. تم تخصيص معظم عمليات الإطلاق هذه لنشر أقمار Starlink للإنترنت.

تمثل هذه الطفرة في إطلاق الصواريخ تناقضًا كبيرًا مع حالة ساحل الفضاء قبل 12 عامًا عندما تم تقاعد برنامج المكوك الفضائي. وكانت المنطقة تعاني من عدم اليقين بشأن مستقبلها، حيث اعتمدت بشكل كبير على الأنشطة الفضائية ذات الصلة بالحكومات. ومع ذلك، فإن ظهور المشاريع الفضائية التجارية، مثل SpaceX، قد أحدث نقلة نوعية. والآن تتولى الشركات الخاصة قيادة هذه المهمة، فتعمل على تيسير عصر جديد من استكشاف الفضاء والإبداع.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، يجري تطوير مواقع إطلاق ومواقع هبوط إضافية على ساحل الفضاء في فلوريدا. تشير هذه التوسعات إلى إمكانية إطلاق المزيد من الصواريخ في المنطقة ووجود نشط متزايد في مجال استكشاف الفضاء. تنتظر منطقة Space Coast أوقاتًا مثيرة حيث تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للأنشطة الفضائية.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من الساحل الفضائي هذا العام؟

ج: شهد ساحل الفضاء هذا العام إطلاق 59 صاروخًا حتى الآن.

س: ما هي الشركة التي أطلقت غالبية الصواريخ؟

ج: قامت شركة SpaceX بإطلاق 55 صاروخًا من أصل 59 على ساحل الفضاء هذا العام.

س: ما هو العدد التاريخي لعمليات الإطلاق المتوقعة هذا العام؟

ج: من المتوقع أن يتجاوز عدد عمليات إطلاق صاروخ Space Coast 70 صاروخًا هذا العام.

س: ما هي النسبة المئوية لعمليات الإطلاق التي تمت من منصة المحطة 40 في كيب كانافيرال؟

ج: تم إطلاق ما يقرب من 75% من المهام من قاعدة المحطة 40 في كيب كانافيرال، والتي تستخدمها شركة SpaceX في الغالب لإطلاق صواريخ Falcon 9.

س: كيف يمكن مقارنة وتيرة إطلاق الصاروخ الحالية بسباق الفضاء عام 1966؟

ج: إن وتيرة إطلاق الصواريخ هذا العام من الساحل الفضائي تفوق عدد عمليات الإطلاق خلال سباق الفضاء عام 1966.