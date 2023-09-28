المذنب نيشيمورا يفقد ذيله بعد اصطدامه بالبلازما الشمسية، الذي التقطته المركبة الفضائية STEREO-A التابعة لناسا

تُظهر لقطات الفيديو التي التقطتها المركبة الفضائية STEREO-A التابعة لناسا، المذنب الأخضر نيشيمورا الذي تم اكتشافه مؤخرًا وهو يتعرض لضربة قوية من خلال قذف كتلي إكليلي قوي (CME) بعد نجاته من مواجهة قريبة مع الشمس. وتسبب الاصطدام غير المتوقع في اختفاء ذيل المذنب لفترة وجيزة، وهو عبارة عن سلسلة من الغبار والغاز التي قذفتها الشمس.

تم رصد المذنب نيشيمورا، المعروف أيضًا باسم C/2023 P1، لأول مرة في 12 أغسطس من قبل عالم الفلك الياباني الهاوي هيديو نيشيمورا. في البداية، أشار مساره إلى أنه قد يكون جسمًا بين النجوم، مثل "أومواموا" أو المذنب 2I/بوريسوف، الذي سيغادر النظام الشمسي بعد مروره حول الشمس. ومع ذلك، كشفت المزيد من الملاحظات أن المذنب نشأ من سحابة أورت، وهي منطقة من المذنبات والأجسام الجليدية خارج مدار نبتون، وله مدار إهليلجي للغاية يدخله إلى النظام الشمسي الداخلي كل 430 عامًا.

في 12 سبتمبر، وصل المذنب نيشيمورا إلى أقرب نقطة له من الأرض، حيث مر على مسافة 78 مليون ميل (125 مليون كيلومتر) من كوكبنا. وأصبح المذنب مرئيا بالقرب من الأفق قبل وقت قصير من شروق الشمس وبعد غروبها، ينبعث منه وهج أخضر بسبب التركيز العالي للديكربون في الذؤابة، وهي سحابة الغاز والغبار المحيطة بنواة المذنب.

وفي 17 سبتمبر، وصل المذنب إلى أدنى مسافة له من الشمس، المعروفة باسم الحضيض الشمسي، على مسافة 20.5 مليون ميل (33 مليون كيلومتر). وكان من الممكن أن يتسبب هذا اللقاء الوثيق في احتراق المذنب أو تفككه، لكنه تمكن من البقاء على قيد الحياة.

عندما ابتعد المذنب نيشيمورا عن الشمس، مر أمام المركبة الفضائية STEREO-A التابعة لناسا، والتي راقبت تقدمه عن كثب. في 22 سبتمبر، انطلقت موجة كبيرة من البلازما، ربما من انفجار الرياح الشمسية أو الانبعاث الإكليلي الإكليلي، من ذيل المذنب في حدث انقطاع الاتصال. إلا أن هذا التأثير مؤقت وغير ضار للمذنب. سوف ينمو الذيل مرة أخرى مع نفخ المزيد من الغبار والغاز من المذنب.

على الرغم من تعرضه لقصف الشمس المستمر، إلا أن المذنب نيشيمورا ظل في مساره الأصلي وكان يتصرف بشكل جيد بشكل مدهش. ومن غير المرجح أن يكون مرئيا بالعين المجردة مرة أخرى بالنسبة لمعظم الناس، ولكن هناك احتمال أن تتاح للأجيال القادمة فرصة رؤيته عندما يعود إلى النظام الشمسي الداخلي في غضون بضعة قرون.

مصادر:

– ناسا/NRL/كارل باتامز

- ناسا / مختبر الدفع النفاث