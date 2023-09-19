نبتون في المعارضة: متى وكيف نلاحظ العملاق الجليدي

سيكون نبتون، الكوكب الثامن من الشمس وأبعد كوكب في نظامنا الشمسي، في مواجهة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر. وهذا يعني أنه سيكون على خط مباشر مع الشمس والأرض، مع وضع كوكبنا في المركز. وكمكافأة إضافية، سيصل نبتون أيضًا إلى أقرب نقطة من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، في نفس الوقت تقريبًا. وهذا سيجعل الكوكب البعيد يبدو أكبر وأكثر سطوعًا في سماء الليل، مما يخلق فرصة ممتازة للمراقبة.

من مدينة نيويورك، سيشرق نبتون شرقًا في حوالي الساعة 6:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ويصبح مرئيًا بعد بضع ساعات. في أعلى نقطة له في السماء، حوالي الساعة 12:51 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر، سيكون نبتون 46 درجة فوق الأفق. سيكون موجودا في كوكبة الحوت.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن نبتون يقع في الحضيض، إلا أن الأرض والعملاق الجليدي لا يزالان متباعدين بشكل لا يصدق. خلال هذا الاقتراب الأقرب، سيظل نبتون على بعد حوالي 2.7 مليار ميل من كوكبنا. ولتقديم بعض المنظور، تفصل بين الأرض والمريخ مسافة متوسطة تبلغ 140 مليون ميل. وهذا يعني أن متوسط ​​المسافة بين المريخ والأرض يمكن أن يصل إلى 20 مرة تقريبًا بين الأرض ونبتون.

ونظرًا لبعده الهائل، لا يمكن رؤية نبتون في السماء بالعين المجردة. ويبلغ عرضه 31,000 ميل (50,000 كيلومتر)، أي حوالي أربعة أضعاف حجم الأرض، مما يجعله رابع أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. ومع ذلك، تتطلب رؤية نبتون استخدام تلسكوب أو منظار عالي الجودة وظروف مناخية مناسبة.

إذا كنت مهتمًا بمراقبة نبتون أو التقاط صور لسماء الليل، فهناك العديد من الموارد المتاحة. يوفر موقع Space.com أدلة حول أفضل التلسكوبات والمناظير والكاميرات والعدسات للتصوير الفلكي. إذا تمكنت من تصوير نبتون وهو في المعارضة، فيمكنك أيضًا إرسال صورك وتفاصيلك إلى [البريد الإلكتروني محمي] للحصول على فرصة لمشاركتها مع عشاق الفضاء الآخرين.

في الختام، فإن معارضة نبتون وقربه من الأرض يمثلان فرصة ممتازة لمشاهدة ودراسة هذا العملاق الجليدي البعيد. ومن خلال استخدام المعدات المناسبة وإيجاد موقع مناسب، يمكن لراصدي السماء أن يتعجبوا من عجائب نظامنا الشمسي.

مصادر:

- في السماء

– موقع الفضاء.كوم