الوقت ينفد لرؤية المذنب نيشيمورا

يقترب المذنب نيشيمورا، المعروف رسميًا باسم C/2023 P1 Nishimura، من نهاية رؤيته في نصف الكرة الشمالي. إذا لم تتح لك الفرصة لمراقبة هذا الحدث السماوي، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. وسرعان ما سيقترب من الشمس ويختفي عن الأنظار لمدة 400 عام قادمة.

لكي تتمكن من إلقاء نظرة على المذنب نيشيمورا، عليك أن تستيقظ مبكرًا، قبل شروق الشمس. انظر إلى الشرق والجنوب الشرقي في الساعة التي تسبق الفجر وحدد موقع كوكبة الأسد. سوف ينزل المذنب على طول ذيل الأسد هذا الأسبوع، ولكن بحلول 16 سبتمبر، سيشرق مع الشمس. يمكن أن يساعدك استخدام تطبيق مراقبة النجوم في تحديد موقع المذنب وتحديد ما إذا كان سيكون مرئيًا بما يكفي لرصده في مستوى منخفض في الأفق.

نظرًا لأن المذنب سيكون فوق الأفق بثماني درجات فقط في 13 سبتمبر، فستحتاج إلى رؤية واضحة للأفق لرؤيته. وفي كل صباح، يصبح أقل وأقل في نفس الوقت حتى يختفي في وهج الشمس. ومع ذلك، فإن الهلال المتضائل الذي يؤدي إلى ظهور القمر الجديد في سبتمبر يجب أن يوفر سماء مظلمة من شأنها أن تساعد في اكتشاف المذنب نيشيمورا.

اكتشفه عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا من مدينة كاكيجاوا باليابان في 12 أغسطس، وقد جذب المذنب نيشيمورا انتباه المصورين الفلكيين ومراقبي السماء حول العالم. لقد شهد هؤلاء المتحمسون أن المذنب يفقد ذيله بسبب حدث الانفصال الناجم عن انفجار قوي للرياح الشمسية.

سيصل المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس، المعروفة باسم الحضيض الشمسي، في 18 سبتمبر. إذا نجا من الإشعاع الشمسي، فسوف يدور حول الشمس ويصبح مرئيًا للمراقبين في نصف الكرة الجنوبي. وفي هذا السيناريو سيتم رؤيته في السماء الغربية عند غروب الشمس حتى نهاية الشهر.

إذا كنت مهتمًا باستكشاف المزيد من السماء ليلاً أو إلقاء نظرة فاحصة على المذنب نيشيمورا، ففكر في الاستثمار في منظار أو تلسكوب. هناك العديد من الخيارات المتاحة لمساعدتك على تحسين تجربة مشاهدة النجوم أو التقاط صور فلكية مذهلة.

المصادر: TheSkyLive.com