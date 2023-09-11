وكالة الفضاء الأوروبية تنشر الصور النهائية للمركبة الفضائية التي تحدد خصائص الرياح قبل الهبوط الناري

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن آخر الصور التي التقطتها مركبتها الفضائية لقياس الرياح، "أيولوس"، قبل هبوطها في الغلاف الجوي للأرض. توضح الرسوم المتحركة التي تم إنشاؤها من الصور الرادارية الثماني الأخيرة كيف تعثر عولس أثناء تفاعله مع الغلاف الجوي بسرعة مدارية قريبة. سُمي أيولوس على اسم إله الرياح اليوناني، وكان أول قمر صناعي يتتبع الرياح الأرضية، مما يوفر بيانات مهمة لدراسات المناخ والأرصاد الجوية.

لضمان إعادة الدخول بشكل متحكم فيه، أُمر عولس بخفض مداره تدريجيًا وإيقاف تشغيل أدواته باستخدام الوقود المتبقي. وتظهر الصور الرادارية النهائية التي قدمها معهد فراونهوفر في ألمانيا شدة إشارات الرادار المنعكسة عن المركبة الفضائية. تشير هذه الصور إلى نهاية المهمة، لكن إرث عولس لا يزال قائمًا.

وبعد تتبع الرادار، تم سحب المركبة الفضائية بسرعة إلى أسفل بواسطة الغلاف الجوي للأرض، مما أدى إلى عودتها بعد ساعتين. ما يقرب من 80% من المركبات الفضائية احترقت خلال هذه العملية، مع بقاء 20% المتبقية على قيد الحياة عند العودة إلى القارة القطبية الجنوبية.

تهدف عملية إعادة الدخول التاريخية إلى اختبار طرق جديدة لتقليل مخاطر وصول الحطام إلى الأرض. لم تقلل هذه العملية من المخاطر المنخفضة بالفعل بمعامل 150 فحسب، بل قللت أيضًا من الوقت الذي كان فيه عولس خارج نطاق السيطرة في المدار. وهذا ما حد من خطر الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى في "الطريق الفضائي السريع".

الإجراءات التي تم تنفيذها أثناء عودة عولس ستُبلغ خطط نهاية عمر البعثات المستقبلية. تُظهر العودة الناجحة والمضبوطة للمركبة الفضائية مثالاً رائعًا لرحلات الفضاء المستدامة والعمليات المسؤولة.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

التعاريف:

1. مركبة فضائية لتحديد خصائص الرياح – مركبة فضائية تقوم بقياس وتتبع أنماط الرياح وسرعاتها في الغلاف الجوي للأرض.

2. الرادار – نظام كشف يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لتحديد مواقع الأجسام وتوفير معلومات حول خصائصها.

3. السرعة المدارية – السرعة التي يدور بها جسم حول جسم آخر في الفضاء.

4. الدراسات المناخية – الأبحاث التي يتم إجراؤها لفهم الأنماط والتغيرات طويلة المدى في الظروف الجوية وتأثيراتها على البيئة.

5. الأرصاد الجوية – الدراسة العلمية للغلاف الجوي للأرض والطقس والمناخ.