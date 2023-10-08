الصواعق الفائقة: الظاهرة الكامنة وراء قوة البرق التدميرية

تعتبر الصواعق بالفعل قوة لا يستهان بها، ولكن هناك نوعًا نادرًا وأكثر تدميراً يُعرف باسم "الصاعقة الفائقة". تحتوي صواعق البرق هذه على قوة أقوى 1,000 مرة من متوسط ​​صاعقة البرق، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمباني والجسور والسفن. حقق العلماء مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في فهم أسباب ومواقع ضربات الصاعقة الفائقة.

تعتبر الصواعق الفائقة أمرًا نادر الحدوث، حيث تمثل أقل من واحد بالمائة من جميع ضربات البرق. وهذا يجعل فرص مشاهدة صاعقة قوية أو التعرض لها منخفضة للغاية. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنه من المرجح أن تظهر الصواعق الفائقة في المناطق التي تكون فيها منطقة الشحن الكهربائي للسحابة العاصفة قريبة من النقاط الساخنة مثل سطح المحيط والجبال الشاهقة.

وقد سلطت الدراسات السابقة الضوء على مدى انتشار الصواعق الفائقة في مناطق مثل شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وألتيبلانو في بيرو وبوليفيا. أصبحت ألتيبلانو، المعروفة بكونها واحدة من أطول الهضاب على وجه الأرض، نقطة محورية للبحث لكشف النقاب عن سبب تجمع ضربات الصواعق الفائقة في كثير من الأحيان في هذه المناطق.

وقام فريق البحث، بقيادة الفيزيائي أفيخاي إفرايم من الجامعة العبرية في القدس، بالتحقيق في الظروف اللازمة لتشكل البرق. تتطلب السحب العاصفة، التي يصل ارتفاعها إلى 7.5 إلى 11 ميلًا، ظروف درجة حرارة محددة تبلغ حوالي 32 درجة فهرنهايت لإنشاء كهربة ومنطقة شحن لتطور البرق. استكشف الفريق ما إذا كانت التغييرات في ارتفاع منطقة التجميد ستؤثر على فعالية منطقة الشحن التي تشغل الصواعق الفائقة.

استخدمت الدراسة معلومات من أجهزة كشف الموجات الراديوية وبيانات الطقس السابقة لضربات البرق لتحليل وقت وموقع وطاقة أحداث البرق. ومن خلال فحص عوامل مثل ارتفاع السحابة، والمسافة من الأرض أو المحيط، ودرجة حرارة الهواء والسحب، وتركيزات الهباء الجوي، اكتشف الباحثون أن العامل الأكثر أهمية الذي يساهم في حدوث ضربة صاعقة نشطة هو المسافة القصيرة بين منطقة شحن السحابة وسطح الأرض. .

تُظهر المناطق التي تضربها الصواعق الفائقة بشكل متكرر، مثل ألتيبلانو وشمال شرق المحيط الأطلسي، هذا النمط من مسافة صغيرة بين منطقة الشحن والسطح. يقلل القرب من المقاومة الكهربائية، مما يؤدي إلى تيار أعلى وضربات صاعقة أقوى.

يمكن أن يساعد فهم تكوين الصواعق الفائقة ومناطق ضربها المفضلة في تحذير المجتمعات القريبة من ضربات البرق المحتملة. علاوة على ذلك، مع استمرار تغير مناخ الأرض، من الضروري دراسة كيفية تأثير هذه التغييرات على تواتر وشدة البرق الفائق في المستقبل. قد تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى إضعاف البرق، لكن زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

في حين أن العديد من جوانب تشكل الصاعقة الفائقة لا تزال غير معروفة، فإن هذا الإنجاز الأخير يوفر رؤى قيمة لجزء مهم من اللغز. ستتعمق الأبحاث الإضافية في العوامل الأخرى التي تساهم في الشحن الفائق، مثل المجالات المغناطيسية والتغيرات في الدورة الشمسية.

الدراسة: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء

مصادر:

– الدراسة : مجلة البحوث الجيوفيزيائية : الأجواء

- الصورة: افرايم وآخرون. (2023)، مقتبس من هولزورث وآخرون. (2019)