"كشف أسرار النظام الشمسي: ناسا تزيل الغبار من الكويكب بينو"

يستعد علماء ناسا لفتح كبسولة تحتوي على غبار من الكويكب بينو، مما سيوفر معلومات قيمة عن تكوين الكواكب وأصل الجزيئات العضوية والماء على الأرض. هبطت الكبسولة، التي تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا من المواد، مؤخرًا بالمظلة بلطف في الصحراء الغربية بولاية يوتا بعد عملية تحطيم وانتزاع بواسطة المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس في عام 2020.

بينو، عبارة عن كومة من الركام من المواد التي يعود تاريخها إلى 4.5 مليار سنة، وهي عبارة عن كبسولة زمنية حافظت على محتوياتها من الحرارة والضغط والعوامل الجوية التي تحدث عادة أثناء تكوين الكوكب. وهذا يجعلها فرصة فريدة للعلماء لدراسة التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي.

وعلى عكس النيازك التي تقصف الأرض وتخضع لتغيرات كيميائية أثناء دخولها الغلاف الجوي، تظل عينة الغبار الواردة من بينو سليمة. للحصول على مثل هذه العينة، كان على المركبة الفضائية أن تسافر أكثر من مليار ميل عبر الفضاء. توفر هذه البعثة وصولاً غير مسبوق إلى المواد الأصلية التي ستساعد العلماء على فهم العمليات التي أدت إلى ظهور كوكبنا.

ولدراسة غبار بينو آثار كبيرة على فهمنا لتكوين النظام الشمسي والمكونات الضرورية لنشوء الحياة. ومن خلال تحليل هذه العينة، يأمل العلماء في الكشف عن معلومات قيمة حول الوحدات البنائية للكواكب ووجود الجزيئات العضوية والماء، وكلاهما لعب أدوارًا حاسمة في تطور الحياة على الأرض.

عندما بدأ علماء ناسا العملية الدقيقة لإخراج الشحنة الثمينة من علبتها، أصبحت الإثارة والترقب للاكتشافات الموجودة بداخلها واضحة. إن الكشف عن أسرار بينو سيوفر بلا شك رؤى قيمة حول أصولنا الكونية.

التعاريف:

– بينو: كويكب عبارة عن كومة من الركام من المواد تشكلت قبل 4.5 مليار سنة.

– أوزوريس ريكس: مركبة فضائية تابعة لناسا مصممة لجمع عينات من بينو.

– النظام الشمسي: مجموعة الكواكب والأقمار والكويكبات والأجرام السماوية الأخرى التي تدور حول الشمس.

– الجزيئات العضوية: الجزيئات التي تحتوي على ذرات الكربون وهي اللبنات الأساسية للحياة.

– البكر : في حالته الأصلية غير المتغيرة أو الملوثة.

المصدر: مقتطفات من المقال الأصلي "سيُنشئ مقطع فيديو مذهلًا للغاية عند فتح العلبة" (لم يتم توفير عنوان URL)