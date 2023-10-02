يهدف روبوت السباحة إلى مكافحة التهديدات التي تهدد صحة الإنسان

في غلاسكو، اسكتلندا، يقوم فريق من المهندسين بتطوير روبوت للسباحة يمكن أن يساعد في حماية صحة الإنسان. ويتم اختبار الروبوت، الذي لا يزال في مراحله الأولى، في حوض سباحة بلاستيكي. يستخدم المهندسون البط المطاطي كأهداف ليسبح الروبوت نحوها. الروبوت مزود بكاميرا وكوابح للتحكم في حركته. ويأمل المبدعون أن يتمكن الروبوت، مع مزيد من التطوير، من السباحة في المحيط المفتوح.

تم تطوير روبوت السباحة هذا، المعروف باسم AlgaRay 2، بواسطة شركة Seaweed Generation، وهي شركة تركز على الأحياء البحرية. الغرض من الروبوت هو مكافحة التهديدات التي تهدد صحة الإنسان، على الرغم من عدم توفير تفاصيل محددة حول التهديدات التي يهدف إلى معالجتها في المقالة المصدر.

يتضمن تطوير واختبار AlgaRay 2 فريقًا من مهندسي الروبوتات والميكانيكا. يتمحور عملهم حول تحسين وظائف الروبوت والتأكد من قدرته على التنقل والاستجابة بشكل فعال لبيئات مختلفة.

التطبيقات المحتملة لروبوت السباحة هذا متنوعة. وقد تسمح له قدرته على السباحة في المحيطات بمراقبة وجمع البيانات عن البيئات البحرية، مما قد يساعد في دراسة الحياة البحرية والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الروبوت لأغراض المراقبة، مثل عمليات التفتيش تحت الماء للبنية التحتية.

في حين أن AlgaRay 2 لا يزال في مراحله الأولى من التطوير، فإن مبتكريه متفائلون بشأن تأثيره المحتمل. ومع استمرارهم في تحسين الروبوت، فإنهم يهدفون إلى إنشاء أداة متعددة الاستخدامات وموثوقة يمكنها المساهمة في حماية صحة الإنسان والنظم البيئية البحرية.

مصادر:

- عالم الأحياء البحرية في Seaweed Generation دنكان سمولمان

– مهندس الروبوتات أوسكار برينان

– المهندس الميكانيكي فاسيليوس كونستانتاراس