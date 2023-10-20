يكشف تصريف المياه الجوفية في تضاريس المريخ الفوضوية عن وجود بحيرة طينية قديمة

كشف اكتشاف تاريخي قام به فريق تعاوني بقيادة ألكسيس رودريغيز من معهد علوم الكواكب عن أدلة على وجود سهول رسوبية نشأت عن تصريف المياه الجوفية داخل تكوينات انهيار المريخ التي تسمى التضاريس الفوضوية. ركز الباحثون على وحدة رسوبية داخل Hydraotes Chaos، والتي فسروها على أنها بقايا بحيرة طينية تشكلت من تصريفات طبقات الحجر الطيني المشحونة بالغاز والتي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 4 مليارات سنة مضت. تتزامن هذه الفترة الزمنية مع الوقت الذي كان فيه سطح المريخ صالحًا للسكن على الأرجح. قد تحتوي الرواسب الموجودة في هذه المنطقة على أدلة على الحياة القديمة.

كان البحث، الذي يحمل عنوان "استكشاف الأدلة على بقايا الانفجار الرسوبي لطبقة المياه الجوفية في منطقة الأمازون الوسطى في تضاريس المريخ الفوضوية"، والذي نُشر في مجلة Nature Scientific Reports، عبارة عن جهد تعاوني مع مؤلفين مشاركين من مركز أبحاث أميس التابع لناسا، وجامعة أريزونا، وجامعة كولومبيا المستقلة. برشلونة، ومعهد بلو ماربل للفضاء للعلوم، وجامعة فلوريدا.

ومن النتائج المثيرة للاهتمام وجود البراكين الطينية والحفاضات في Hydraotes Chaos، وهي منتشرة على نطاق واسع ويعتقد أنها ناتجة عن البراكين الرسوبية. وبدلاً من تصاعد الصهارة وانفجاراتها، تصل الرواسب والأملاح الرطبة إلى السطح وتخترقه، وتشكل أكوامًا وتدفقات. تحدث تشكيلات التلال هذه فقط فوق مواد أرضية التضاريس الفوضوية وليس على الهضاب، مما يشير إلى وجود صلة في تكوين المواد بدلاً من نشأة القوى التوسعية الإقليمية الناتجة عن الارتفاعات المنصهرة.

يعد هذا البحث خطوة مهمة في فهم التاريخ الجيولوجي وقابلية العيش المحتملة على المريخ. ويسلط الضوء على أهمية دراسة هذه التضاريس الفوضوية، لأنها قد تحمل أدلة على احتمال وجود حياة سابقة على الكوكب الأحمر. ومع استمرار استكشاف المريخ، فإن إجراء المزيد من الدراسات حول تصريف طبقات المياه الجوفية والتكوينات الرسوبية سيكون له دور فعال في كشف أسرار ماضي الكوكب.

مصادر:

– بيان صحفي لمعهد علوم الكواكب

– التقارير العلمية الطبيعية