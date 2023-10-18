أدلة على وجود بحيرة طينية قديمة على المريخ تقدم أدلة على إمكانية السكن

كشفت دراسة حديثة أجراها ألكسيس رودريغيز من معهد علوم الكواكب عن أدلة على وجود سهول رسوبية نشأت عن تصريف المياه الجوفية داخل تكوينات انهيار المريخ المعروفة باسم التضاريس الفوضوية. تسلط هذه النتائج الضوء على إمكانية السكن على المريخ منذ مليارات السنين.

ركز الباحثون على وحدة رسوبية داخل Hydraotes Chaos، والتي يعتقدون أنها بقايا بحيرة طينية تشكلت من تصريفات طبقات الحجر الطيني المشحونة بالغاز. تشير التقديرات إلى أن هذه البحيرة الطينية قد تشكلت منذ ما يقرب من 4 مليارات سنة، في وقت كان فيه المريخ قادرًا على دعم الحياة. يمكن أن تحمل الرواسب الموجودة داخل هذه البحيرة الطينية دليلاً على وجود حياة سابقة أو حتى حاضرة على المريخ.

تضمنت الدراسة جهدًا تعاونيًا بين علماء من معهد علوم الكواكب ومركز أبحاث أميس التابع لناسا وجامعة أريزونا وجامعة برشلونة المستقلة ومعهد بلو ماربل الفضائي للعلوم وجامعة فلوريدا. ومن خلال دراسة تصريف المياه الجوفية على المريخ، اكتشف الفريق قنوات فيضانات هائلة وتآكلًا واسع النطاق في الأراضي المنخفضة الشمالية للكوكب.

ومع ذلك، فإن المغامرة في هذه السهول الشمالية لأخذ العينات ستكون صعبة بسبب صعوبة التمييز بين المواد من طبقات المياه الجوفية وتلك التي تتآكل وتنقلها قنوات الفيضانات. توفر السهول الرسوبية داخل Hydraotes Chaos فرصة فريدة للبحث، لأنها توفر استكشافًا أكثر استهدافًا لمواد طبقات المياه الجوفية القديمة.

تشير النماذج العددية للباحثين إلى أن مصدر طبقة المياه الجوفية في البحيرة الطينية قد تشكل على الأرجح من فصل الطور داخل الحجر الطيني، مما أدى إلى غرف كبيرة مملوءة بالمياه يبلغ عرضها عدة كيلومترات وعمقها مئات الأمتار. قد تكون هذه العملية ناجمة عن نشاط ناري تدخلي. ويشير الهبوط المجزأ الملحوظ عبر التضاريس الفوضوية إلى وجود غرف مترابطة، والتي يمكن أن تكون كهوفًا عملاقة مستقرة ومملوءة بالمياه.

يمكن أن تحتوي بقايا هذه البحيرة الطينية القديمة على مواد طبقة مياه جوفية غنية بالجزيئات الحيوية التي كانت مخبأة داخل سطح المريخ لمليارات السنين. تدرس ناسا أميس هذه السهول الرسوبية كموقع هبوط محتمل لمهمة البحث عن أدلة على المؤشرات الحيوية، وخاصة الدهون. تتميز هذه الجزيئات الحيوية بمقاومة عالية ويمكن أن تبقى على قيد الحياة لمليارات السنين على المريخ.

بالإضافة إلى البحيرة الطينية، اكتشفت الدراسة أيضًا براكين طينية منتشرة على نطاق واسع ووديابير محتملة داخل منطقة الدراسة. توفر هذه الميزات المزيد من الفرص لاستكشاف الصخور تحت السطح التي ربما كانت صالحة للسكن. إن أخذ عينات من الرواسب ودراسة تكوين هذه البحيرة الطينية القديمة يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول الماضي الجيولوجي للمريخ وإمكانية الحياة الماضية أو الحالية على الكوكب.

مصادر:

التقارير العلمية (ورقية)

وكالة ناسا