إعادة تعريف نجوم البحر: هل هم في الواقع جميعهم رؤوس؟

تحدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي الافتراضات القديمة حول التركيب التشريحي لنجوم البحر، المعروفة باسم "نجم البحر". وخلافًا للاعتقاد الشائع، قد لا تكون هذه المخلوقات البحرية الغامضة مقطوعة الرأس على الإطلاق. في الواقع، يمكن أن يكونوا جميعًا رؤوسًا.

قام فريق العلماء، بتمويل من تشان زوكربيرج Biohub، بفحص النشاط الجيني لنجوم البحر اليافعة، ووجد أنه في حين أن الجينات المرتبطة بنمو الرأس كانت وفيرة، فإن تلك المرتبطة بالجذع والذيل كانت غائبة تمامًا تقريبًا. علاوة على ذلك، تم اكتشاف التوقيعات الجزيئية المرتبطة تقليديًا بالجزء الأمامي من الرأس في وسط كل ذراع لنجم البحر، لتصبح تدريجيًا أكثر خلفية نحو الأطراف.

تشير هذه النتائج المفاجئة إلى أن نجوم البحر ربما فقدت أجسادها على مر الزمن التطوري، وتحولت إلى مخلوقات هي في الأساس جميعها رؤوس. يصف لوران فورميري، المؤلف الرئيسي للدراسة، الأمر كما لو أن نجم البحر "يفتقر تمامًا إلى جذع وأفضل وصف له هو أنه مجرد رأس يزحف على طول قاع البحر". يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة التي طرحها العلماء حول هذه الحيوانات الغامضة.

أصبح البحث، الذي استمر لمدة عقد من الزمن، ممكنًا من خلال دعم جوائز Intercampus Research الخاصة بـ CZ Biohub SF. استخدم العلماء تقنية التسلسل HiFi من PacBio للتغلب على التحدي المتمثل في دراسة وراثة نجم البحر. وسمحت لهم هذه الطريقة المتقدمة برسم خريطة للنشاط الجيني وتحديد الجينات النشطة في مناطق محددة من الكائن الحي، ورسم صورة مفصلة لتوزيع الجينات داخل جسم نجم البحر.

إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة تتجاوز فهم تشريح نجوم البحر. إنه يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الاستكشاف، بما في ذلك فحص التنميط الجيني في شوكيات الجلد ذات الصلة، مثل قنافذ البحر وخيار البحر. ويهتم الباحثون بشكل خاص بما يمكن أن تكشفه نجوم البحر عن تطور الجهاز العصبي، والذي يمكن أن يكون له آثار على الطب ويلهم أساليب مبتكرة لمكافحة الأمراض التي تصيب الإنسان.

بينما نتعمق أكثر في ألغاز نجوم البحر وأقاربها، فإننا نقوم بتوسيع منظورنا حول علم الأحياء واكتساب رؤى قيمة حول تطور الحيوان. تتحدى هذه الدراسة الرائدة مفاهيمنا المسبقة وتحفز المزيد من البحث العلمي في عالم نجوم البحر الرائع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل نجوم البحر مقطوعة الرأس فعلا؟

ج: لا، وفقاً لدراسة حديثة، قد يكون نجوم البحر جميعهم رؤوساً، حيث أن التوقيعات الجينية المتعلقة بنمو الرأس كانت سائدة في جميع أنحاء أجسادهم.

س: كيف قام الباحثون بدراسة وراثة نجم البحر؟

ج: استخدم الباحثون تقنية التسلسل HiFi من PacBio لرسم خريطة للنشاط الجيني وتحديد الجينات النشطة في مناطق معينة من جسم نجم البحر.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: لا تتحدى هذه الدراسة الافتراضات السابقة حول نجوم البحر فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفهم تطور الحيوان والابتكارات الملهمة المحتملة في الطب.