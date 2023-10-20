إن انحسار الجليد البحري في القطب الجنوبي يثير مخاوف على مستوى العالم ونيوزيلندا

أثارت القمة الطارئة لمنصة العلوم في أنتاركتيكا في ولنجتون مخاوف جدية بشأن التغيرات المثيرة للقلق التي تحدث في القارة القطبية الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بالانخفاض الكبير في الجليد البحري خلال الشتاء الماضي. أعرب عضوان بارزان في منصة العلوم، البروفيسور نيك جوليدج والدكتورة بيلا دنكان، وكلاهما من مركز أبحاث القطب الجنوبي بجامعة فيكتوريا في ويلينجتون، عن قلقهما بشأن آثار تضاؤل ​​الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية على المجتمع العالمي، بما في ذلك نيوزيلندا.

لفت مقال نُشر مؤخرًا في مجلة Communications Earth and Environment الانتباه إلى الحد الأدنى القياسي من الجليد البحري في القطب الجنوبي الذي لوحظ في فبراير 2023، مما يشير إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات لعب دورًا في دفع الجليد إلى حالة جديدة منخفضة النطاق. يشير هذا إلى أن العمليات الأساسية التي تحكم تغطية الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية ربما تكون قد تغيرت.

ووفقا للبروفيسور نيك جوليدج، تتوقع النماذج المناخية استمرار انخفاض الجليد البحري في القطب الجنوبي في العقود المقبلة، حتى في ظل سيناريوهات صارمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. يعد انخفاض الجليد البحري مصدر قلق بالغ لأنه يلعب دورًا حاسمًا في توليد المياه السفلية في القطب الجنوبي، وهي واحدة من أهم التيارات المحيطية على الكوكب. إن تعطيل تداولها له آثار بعيدة المدى على المناخ العالمي، بما في ذلك منطقة وايرارابا. علاوة على ذلك، فإن تراجع الجليد البحري يشكل تهديدا كبيرا لطيور البطريق الإمبراطور، لأنها تعتمد عليه بشكل كبير في التكاثر.

تشارك الدكتورة بيلا دنكان البروفيسور جوليدج مخاوفه. وتشير دراسة السجلات التاريخية لبيئة القطب الجنوبي إلى أن التغيرات الحالية من المرجح أن تستمر، مما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على المناخ المحلي والعالمي، ومستويات سطح البحر، والنظم البيئية. وكان الدمار الذي سببه إعصار غابرييل هذا العام بمثابة مثال صارخ على عواقب ارتفاع درجة حرارة الجو، الذي يحمل المزيد من المياه ويؤدي إلى زيادة كميات الأمطار. ومع توقع المزيد من الأحداث المناخية المتطرفة، يصبح اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تغير المناخ أمرا حيويا بشكل متزايد، حيث يكافح علماء المناخ للتعبير عن مدى إلحاح الوضع.

مصادر:

– مقالة اتصالات الأرض والبيئة