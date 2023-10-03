نتائج مفاجئة حول تطور شقائق النعمان البحرية

توصل باحثون من جامعة هايدلبرغ إلى نتائج مذهلة حول تطور شقائق النعمان البحرية، مما يشير إلى أن نمط الحياة المفترس لعب دورًا مهمًا في تشكيل تطورها وتطور نظامها العصبي.

ركزت الدراسة على شقائق النعمان البحرية الصغيرة Aiptasia، وهو نظام نموذجي لدراسة التعايش الداخلي في الشعاب المرجانية وغيرها من اللاسعات. وخلافا للاعتقادات السابقة، اكتشف الباحثون أن يرقات شقائق النعمان البحرية تتغذى بنشاط على الفرائس الحية ولا تعتمد على الطحالب، على عكس الشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية.

لالتقاط فرائسها وابتلاعها، تستخدم يرقات أيبتاسيا خلايا لاذعة متخصصة وشبكة عصبية بسيطة. وهذا يتحدى الفرضية القائلة بأن الحيوانات الأولى كانت تتغذى بالترشيح على غرار الإسفنج الحديث.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن يرقات أيبتاسيا تلتقط فرائس ذات حجم مناسب في مرحلة المعدة المتأخرة وتهضمها في أمعائها البدائية. يشير هذا إلى أن التغذية هي خطوة حاسمة في دورة حياة شقائق النعمان البحرية وأن نمط الحياة المفترس لعب دورًا رئيسيًا في تطورها.

هذه النتائج الرائدة لها آثار مهمة على فهمنا لكيفية تطور الكائنات متعددة الخلايا. يقترح الباحثون أن المعدة المفترسة، بخلاياها اللاذعة المتخصصة، ربما كانت محركًا حاسمًا للتطور المبكر للكائنات متعددة الخلايا وتطور الأجهزة العصبية المعقدة والمنظمة.

ومن خلال إغلاق دورة حياة أيبتاسيا، خلق الباحثون فرصة لإجراء تجارب وراثية جزيئية مستقبلية على هذا الكائن الحي النموذجي. سيساهم هذا الاختراق في زيادة فهم آليات التعايش الداخلي وعمل التعايش بين المرجان والطحالب.

تم نشر هذه الدراسة، المدعومة بتمويل من مؤسسة الأبحاث الألمانية ومنحة ERC Consolidator Grant، في مجلة PNAS.

مصادر:

- دراسة منشورة في PNAS.