اكتشاف مذهل: الكشف عن نظام الكواكب السبعة كبلر-385

ظهرت اكتشافات مذهلة من تحليل متعمق للبيانات التي جمعها تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا، مما سلط الضوء على نظام رائع مكون من سبعة كواكب حارقة. ما يميز هذه الأجرام السماوية هو قدرتها على الاستمتاع بكمية غير مسبوقة من الحرارة المشعة الصادرة عن نجمها المضيف، وهو ما يتجاوز أي شيء تتعرض له الكواكب في نظامنا الشمسي. والفرق الآخر المثير للاهتمام هو حجم هذه الكواكب، فهي أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون.

هذا النظام، المسمى على نحو مناسب Kepler-385، هو واحد من عدد قليل من أنظمة الكواكب المعروفة التي تضم أكثر من ستة كواكب مؤكدة أو مرشحة للكواكب. إنه إدخال بارز في أحدث كتالوج كيبلر، الذي يضم ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح، بما في ذلك أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب.

يشهد جاك ليساور، عالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، والمؤلف الرئيسي للمقال البحثي المقابل بعنوان "الكتالوج المحدث لمرشحي كوكب كيبلر: التركيز على الدقة والفترات المدارية"، أن هذه هي القائمة الأكثر دقة لمرشحي كوكب كيبلر. وممتلكاتهم التي تم تجميعها حتى الآن. ويؤكد على أهمية هذا الكتالوج، مشيرًا إلى أنه سيمكن علماء الفلك من تعزيز فهمهم لخصائص الكواكب الخارجية.

يتفوق النجم الشبيه بالشمس الموجود في مركز نظام كبلر-385 على شمسنا، حيث يبلغ حجمه أكبر بنسبة 10% تقريبًا وأكثر سخونة بنسبة 5%. ويضم كوكبين صخريين داخليين أكبر قليلاً من الأرض ومن المحتمل أن يمتلكوا غلافًا جويًا رقيقًا. الكواكب الخارجية الخمسة أكبر حجمًا، حيث يبلغ نصف قطرها ضعف نصف قطر الأرض تقريبًا، ومن المتوقع أن تكون مغلفة بأغلفة جوية كثيفة.

التفاصيل الشاملة حول خصائص نظام Kepler-385 المقدمة في هذه الدراسة تتحدث كثيرًا عن جودة أحدث كتالوج للكواكب الخارجية. في حين ركزت كتالوجات كبلر السابقة على إنتاج قوائم تقيس في المقام الأول انتشار الكواكب حول الأنظمة النجمية، تهدف هذه الدراسة إلى إنتاج قائمة شاملة بمعلومات دقيقة حول كل نظام، مما يجعل الاكتشافات الرائعة مثل كيبلر-385 ممكنة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كم عدد الكواكب الموجودة في نظام كيبلر 385؟

ج: يتكون نظام كيبلر-385 من سبعة كواكب.

س: هل هذه الكواكب أكبر أم أصغر من الأرض؟

ج: إنها أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون.

س: ما مدى دقة الكتالوج الجديد للكواكب الخارجية؟

ج: إن الكتالوج الجديد هو أدق تجميع لكوكب كيبلر المرشح وخصائصه حتى الآن.

س: ما هو الهدف الرئيسي للدراسة البحثية؟

ج: تهدف الدراسة إلى توفير معلومات شاملة ودقيقة عن كل نظام كوكبي في الفهرس.

س: متى توقف تلسكوب كيبلر الفضائي عن العمل؟

ج: توقفت ملاحظات كيبلر الأولية في عام 2013، وبعد ذلك واصلت مهمتها الممتدة، والتي تسمى K2، حتى عام 2018.