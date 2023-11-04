رؤى جديدة لنظام الكواكب Kepler-385

يستمر فهمنا للأنظمة الكوكبية خارج نظامنا الشمسي في التوسع، حيث حقق تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا اكتشافات رائدة. وآخر اكتشاف هو نظام كيبلر 385، الذي يتكون من سبعة كواكب مثيرة للاهتمام ذات خصائص فريدة.

إحدى السمات المميزة لهذا النظام هي الحرارة الشديدة التي يتعرض لها كل كوكب. تتفوق هذه الكواكب، التي تستحم بالحرارة المشعة الصادرة عن نجمها المضيف، على أي كوكب في نظامنا الشمسي من حيث الحرارة لكل وحدة مساحة.

يبرز نظام Kepler-385 بين نظرائه، حيث أن الكواكب السبعة أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. وهذا يجعله أحد الأنظمة النادرة المعروفة باحتوائها على أكثر من ستة كواكب مؤكدة أو مرشحة للكواكب. يتم التأكيد على أهمية هذا الاكتشاف من خلال حقيقة أنه جزء من كتالوج كيبلر الجديد، والذي يتضمن ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح وأكثر من 700 نظام متعدد الكواكب.

يسلط المؤلف الرئيسي جاك ليساور من مركز أبحاث أميس التابع لناسا الضوء على أهمية هذا الكتالوج الجديد. بفضل القائمة الأكثر دقة لكوكب كيبلر المرشح وخصائصها حتى الآن، يمكن لعلماء الفلك الآن التعمق أكثر في فهم خصائص هذه الكواكب الخارجية. يعترف ليساور بالدور الحاسم لمهمة كيبلر في إحداث ثورة في معرفتنا بالكواكب الخارجية وكيف سيساهم هذا الكتالوج في مزيد من الاستكشاف.

يحتل نجم نظام Kepler-385، الذي يشبه شمسنا ولكنه أكبر قليلاً وأكثر سخونة، مركز الصدارة. ويعتقد أن الكوكبين الداخليين، أكبر قليلا من الأرض، لهما تركيبات صخرية مع احتمال وجود أغلفة جوية رقيقة. في المقابل، تتميز الكواكب الخمسة المتبقية بضعف نصف قطر الأرض ومن المتوقع أن تكون مغلفة بغلاف جوي كثيف.

إن الطبيعة الشاملة لهذا الكتالوج الأخير تمكننا من الحصول على رؤى غير مسبوقة لنظام كيبلر-385. في حين ركزت الكتالوجات السابقة على تحديد مدى انتشار الكواكب الخارجية، فإن هذه الدراسة توسع النطاق لتقديم جرد تفصيلي لهذه الكواكب الجذابة.

أسئلة وأجوبة

س: كم عدد الكواكب الموجودة في نظام كيبلر 385؟

ج: يتكون نظام كيبلر-385 من سبعة كواكب.

س: كيف يمكن مقارنة الكواكب الموجودة في نظام كيبلر-385 بتلك الموجودة في نظامنا الشمسي؟

ج: على عكس الكواكب المجاورة لنا، فإن الكواكب السبعة في هذا النظام أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون.

س: ما الذي يميز نظام كيبلر-385؟

ج: إنه أحد الأنظمة الكوكبية القليلة المعروفة التي تضم أكثر من ستة كواكب مؤكدة أو مرشحة للكواكب.

مصادر:

ناسا: https://www.nasa.gov