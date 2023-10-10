توفر الأبحاث والتكنولوجيا الجديدة الأمل في محاربة الإبرة الحمراء في مزارع الصنوبر في نيوزيلندا

في نيوزيلندا، يكافح عمال الغابات مرضًا مستمرًا ومدمرًا يسمى زهر الإبرة الحمراء (RNC) منذ عام 2008 على الأقل. RNC هو مرض شبيه بالفطريات يتسبب في فقدان أشجار الصنوبر لإبرها، مما يؤثر على نموها لسنوات. ومع ذلك، فإن الأبحاث الجديدة والتقنيات الذكية توفر الأمل والحلول لمزارعي الغابات في معركتهم ضد RNC.

العلماء من برنامج أبحاث الغابات المرنة التابع لشركة Scion هم في طليعة المعركة ضد RNC. يكرّس الدكتور ستيوارت فريزر وعالمة أمراض الغابات إميلي ماكلاي أبحاثهما لفهم المرض وتطوير استراتيجيات مكافحته. ويهدف بحث ماكلاي إلى التنبؤ بموعد حدوث تفشي RNC، خاصة مع الظروف الرطبة المستمرة الناجمة عن أحداث النينيا في السنوات الأخيرة.

تشير صور الأقمار الصناعية المقدمة من Indufor إلى خطورة RNC في غابات المزارع على الساحل الشرقي مقارنة بالسنوات السابقة. لمكافحة RNC، يقوم العلماء بفك رموز التفاعل بين مسببات الأمراض ومضيفها وكيفية تأثير البيئة عليه. يركز عمل ماكلاي المختبري على فهم دور درجة الحرارة والرطوبة في دورة المرض لبناء نماذج وبائية للتنبؤ بتفشي المرض.

يلعب فريق الاستشعار عن بعد والاستخبارات الجغرافية المكانية التابع لشركة Scion دورًا حاسمًا في مراقبة وجود RNC. يستخدمون صور الأقمار الصناعية لتحديد المناطق التي قد يكون بها تعبير عن المرض ويتوقون إلى تلقي تقارير من المتخصصين في الصناعة لتحسين نماذجهم.

لقد ظهر النحاس كعلاج فعال للتحكم في RNC. أظهرت التجارب التي أجريت في وسط الجزيرة الشمالية أن النحاس يحد بشكل كبير من خطورة RNC. تجري تجارب تعاونية بين Manulife Forest Management وScion لاستكشاف فعالية النحاس تحت ضغط المرض الأكبر.

يهدف برنامج أبحاث الغابات المرنة إلى تحصين غابات الصنوبر المزروعة في المستقبل من تأثير تغير المناخ. تساهم أبحاث ماكلاي في تطوير نموذج أولي للتنبؤ بتفشي RNC. تهدف هذه الأداة إلى تزويد الغابات بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات وقائية.

إن الجمع بين مراقبة الأقمار الصناعية، وعلاجات النحاس، والنماذج التنبؤية يقدم نهجا تحويليا لإدارة الأمراض في غابات نيوزيلندا. يوفر هذا البحث الأمل في حماية غابات البلاد واستدامة صناعة الأخشاب.

مصادر:

– برنامج أبحاث الغابات المرنة التابع لشركة Scion

– إندوفور

– إدارة غابات مانولايف (نيوزيلندا)

– أبحاث مزارعي الغابات