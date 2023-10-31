حقبة جديدة من استكشاف الفضاء: أول تحليق كويكب لبعثة لوسي

بعد مرور ما يقرب من عامين ونصف منذ إطلاقها، فإن مهمة لوسي على وشك الشروع في إنجاز كبير. من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية، وهي جزء من مهمة ناسا التي تبلغ تكلفتها مليار دولار، بأول رحلة طيران لها على الإطلاق بالقرب من الكويكب. سيحدث هذا الحدث الهام يوم الأربعاء عندما تقترب لوسي من الحزام الرئيسي الصغير للكويكب دينكينيش، والذي يقع ضمن نفس مدار كوكب المشتري.

يحمل اللقاء القادم مع دينكينيش أهمية كبيرة لمهمة لوسي. ولن يقتصر الأمر على اختبار نظام تتبع المركبة الفضائية فحسب، بل سيمثل أيضًا ارتباطًا رمزيًا بالتطور البشري. تمت تسمية المركبة الفضائية لوسي على اسم حفريات أشباه البشر لوسي الشهيرة التي تم اكتشافها في إثيوبيا عام 1974. وقد لعبت هذه الحفريات، التي تنتمي إلى فصيلة أسترالوبيثكس أفارينيسيس، دورًا حاسمًا في فهمنا لتطور الإنسان، وتحديدًا الانتقال إلى المشي على قدمين و توسع حجم الدماغ.

بينما تقترب لوسي من دينكينيش بسرعة مذهلة تبلغ 10,000 ميل في الساعة، سيتم توجيه أدوات المركبة الفضائية بدقة نحو الكويكب في محاولة لجمع بيانات قيمة. ومع ذلك، أثناء هذه المناورة، سيتم قطع الاتصال بالأرض مؤقتًا حيث يشير هوائي لوسي الرئيسي بعيدًا عن كوكبنا. بعد التحليق، ستعيد المركبة الفضائية تنظيم نفسها لإعادة الاتصال بالأرض من خلال شبكة الفضاء العميق، مما يتيح نقل الصور والنتائج العلمية.

تمتد أهداف مهمة ناسا إلى ما هو أبعد من هذا الطيران الأولي. تهدف لوسي إلى دراسة كويكبات "طروادة"، التي تشترك في مدار كوكب المشتري ويُعتقد أنها بقايا من التكوين المبكر للنظام الشمسي. تحمل هذه الكويكبات قيمة علمية هائلة لأنها توفر نظرة ثاقبة حول تاريخ وتطور جوارنا الكوكبي.

من خلال استكشافها لكويكبات طروادة وارتباطها المقنع بحفريات أشباه البشر لوسي، تعد مهمة لوسي بفتح اكتشافات جديدة وتوسيع معرفتنا بكل من الفضاء والتطور البشري. مع كل إنجاز ناجح، نقترب أكثر من كشف أسرار عالمنا، وإعادة تحديد مكاننا فيه.

الأسئلةالشائعة

ما هي مهمة لوسي؟

مهمة لوسي هي مسعى ناسا بقيمة مليار دولار يهدف إلى دراسة كويكبات "طروادة" التي تشترك في مدار كوكب المشتري. تم تسميته على اسم حفريات أشباه البشر لوسي التي ساهمت بشكل كبير في فهمنا للتطور البشري.

ما هي أهمية التحليق الأول للكويكب؟

يمثل أول تحليق لكويكب في مهمة لوسي اختبارًا حاسمًا لنظام تتبع المركبة الفضائية ويمثل ارتباطًا رمزيًا بالتطور البشري. إنها خطوة كبيرة نحو كشف أسرار تكوين نظامنا الشمسي.

كيف سيتم إنشاء الاتصالات أثناء تحليق الكويكب؟

أثناء التحليق، سيتم توجيه هوائي لوسي الرئيسي بعيدًا عن الأرض، مما يؤدي إلى انقطاع مؤقت في الاتصال مع مشغليها. بعد اللقاء، ستعيد المركبة الفضائية توجيه نفسها لاستعادة الاتصال عبر شبكة الفضاء العميق.

ما هي أهداف مهمة لوسي؟

تهدف مهمة لوسي إلى دراسة كويكبات طروادة، وهي من بقايا النظام الشمسي المبكر. ومن خلال تحليل هذه الكويكبات، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي شكلت جوارنا السماوي.