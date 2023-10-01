تأثير تركيز الصباغ ودرجة حرارة التجفيف على نمط الطلاء المجفف

اكتشف الباحثون أن الطريقة التي يجف بها الطلاء تتأثر بعاملين: تركيز الصبغة في الطلاء ودرجة الحرارة التي يجف فيها. ومن خلال ضبط هذه العوامل يمكن التحكم بالمظهر النهائي للطلاء الجاف.

وفي دراسة نشرت في مجلة ACS' Langmuir، وجد الباحثون أن قطرات الطلاء ذات تركيزات الصبغة المنخفضة أو المجففة على الأسطح الباردة غالبًا ما تشبه "البيض المقلي" عندما تجف. من ناحية أخرى، فإن القطرات التي تحتوي على تركيزات صبغية أعلى أو المجففة في درجات حرارة أعلى كان لها مظهر أكثر تجانسًا. تشير هذه المعلومات إلى أن معالجة تركيز الصبغة ودرجة حرارة التجفيف يمكن أن يؤثر على نمط ومظهر الطلاء المجفف.

تتأثر عملية تجفيف الطلاء بتركيبته المعقدة التي تشمل الراتنجات والأصباغ والمواد المضافة والمذيبات مثل الماء. عندما تجف قطرات الطلاء، تحدث تفاعلات كيميائية مختلفة، والتي قد تؤدي أحيانًا إلى أنماط غير مرغوب فيها أو شقوق صغيرة. عادةً ما يرغب الفنانون والرسامون في توزيع الصبغة بشكل متساوٍ على السطح عند تطبيق الطلاء. ومع ذلك، لم يكن من الواضح كيفية تجنب تشكيل الأنماط أثناء عملية التجفيف.

وللتحقق من ذلك، أجرى الباحثون تجارب باستخدام طلاء أكريليك مائي مخلوط بالماء. وقاموا بإسقاط المحاليل على شرائح زجاجية ساخنة، مما سمح للسائل بالتبخر. خلال هذه العملية، لاحظوا ثلاث ظواهر أثرت على المظهر النهائي للطلاء المجفف.

أولاً، كان هناك تدفق داخلي للسائل من الركيزة الساخنة إلى الجزء العلوي الأكثر برودة من القطرة، بالإضافة إلى سحب إلى الخارج بسبب التدفق الشعري. ثانيًا، أدى تجلُّم معلق الطلاء إلى زيادة اللزوجة وإبطاء حركة الصبغة. وأخيرًا، أدت خطوة التجفيف إلى تثبيت الأصباغ في مكانها على سطح الشريحة الزجاجية.

اكتشف الباحثون أن تركيز الصبغة ودرجة حرارة سطح الشريحة الزجاجية يؤثران على حجم قطرات الطلاء المجففة وشكلها ونمطها. القطرات ذات التركيزات الصبغية المنخفضة أو الموضوعة على أسطح أكثر برودة تؤدي إلى تراكم جزيئات ملونة في المنتصف، مما يخلق مظهر "البيض المقلي". من ناحية أخرى، كان للقطرات التي تحتوي على تركيزات صبغية أعلى أو المجففة في درجات حرارة أعلى نمط أكثر اتساقًا مع توزيع متساوي للألوان في جميع الأنحاء.

للتحكم في مظهر الطلاء الجاف، يُقترح تعديل تركيز الصبغة ودرجة حرارة السطح وفقًا للنمط النهائي المطلوب.

المرجع: "قطرات تجفيف الطلاء المعلق: من "البيض المقلي" إلى الأنماط شبه المتجانسة" بقلم ستيلا إم إم راموس، وداميان سوبيراند، وريمي فولكراند، وكاترين بارنتين، 14 سبتمبر 2023، لانجموير. دوى: 10.1021/acs.langmuir.3c01605