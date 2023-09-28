يكشف الزلزال القديم عن خطوط الصدع المزدوجة في منطقة سياتل

كشفت دراسة حديثة عن دليل على وجود زلزال قوي ضرب منطقة سياتل قبل 1,100 عام. وتبين أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، نتج عن تمزق خطي الصدع في وقت واحد. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة في فهم النشاط الزلزالي في المنطقة.

أجرى الخبراء تحليلا مفصلا للسجل الجيولوجي واكتشفوا أدلة على تشوه الأرض المرتبط بالزلزال القديم. ومن خلال دراسة طبقات الرواسب وإزاحة الصخور، تمكنوا من تحديد أن خطي الصدع، المعروفين باسم صدع سياتل وصدع ويدبي الجنوبي، قد تمزقا في نفس الوقت.

يعد هذا اكتشافًا مهمًا لأن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن صدع سياتل كان المصدر الرئيسي للنشاط الزلزالي في المنطقة. ومع ذلك، فإن اكتشاف خطوط الصدع المزدوجة يشير إلى بيئة تكتونية أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.

إن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف مهمة بالنسبة للمخاطر الزلزالية المستقبلية في منطقة سياتل. ومع وجود خطين صدعين قادرين على إنتاج زلزال كبير في وقت واحد، فلا يمكن تجاهل احتمال وقوع حدث أكثر تدميراً. وقد لاحظ الباحثون أن هذه المعلومات الجديدة ستكون حاسمة لتحسين الاستعداد للزلازل واستراتيجيات الاستجابة في المنطقة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الزلزال الذي وقع قبل 1,100 عام لا يشير بالضرورة إلى حدوث حدث مماثل في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإنه يؤكد الحاجة إلى استمرار المراقبة والبحث لفهم النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل أفضل والتخفيف من المخاطر المحتملة.

وفي الختام، فإن اكتشاف خطوط الصدع المزدوجة في منطقة سياتل يلقي ضوءا جديدا على النشاط الزلزالي في المنطقة. تسلط هذه النتيجة الضوء على الحاجة إلى تحسين الاستعداد للزلازل واستراتيجيات الاستجابة لضمان سلامة السكان المحليين. سيكون إجراء المزيد من البحث والمراقبة أمرًا ضروريًا لفهم المخاطر المحتملة بشكل أفضل وتقليل تأثير الأحداث الزلزالية المستقبلية.

مصادر:

– ستايسي ليبراتور – ديلي ميل