توصلت الدراسة إلى أن البشر يتسببون في فقدان فروع متعددة في شجرة الحياة

حذرت دراسة جديدة من خطر الانقراض الجماعي السادس الناجم عن الأنشطة البشرية، مشيرة إلى أن البشر يتسببون في فقدان فروع كاملة من "شجرة الحياة". الدراسة التي نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، هي فريدة من نوعها لأنها تدرس انقراض أجناس بأكملها وليس فقط الأنواع الفردية.

وركز الباحثون على أنواع الفقاريات (باستثناء الأسماك)، ووجدوا أنه من بين 5,400 جنس تمت دراستها، انقرض 73 منها خلال الـ 500 عام الماضية، مع اختفاء معظمها في القرنين الماضيين. معدل الانقراض هذا أعلى بكثير مما يمكن توقعه بناءً على تقديرات السجل الأحفوري.

تم تحديد الأنشطة البشرية مثل تدمير الموائل والصيد الجائر والصيد على أنها السبب الرئيسي لأزمة الانقراض هذه. يمكن أن يكون لفقدان جنس واحد عواقب بعيدة المدى على النظام البيئي بأكمله. يسلط المؤلف المشارك في الدراسة، جيراردو سيبالوس، الضوء على مدى إلحاح الوضع، قائلاً: "إن ما يقلقنا هو أننا ... نفقد الأشياء بسرعة كبيرة، وهذا بالنسبة لنا يشير إلى انهيار الحضارة".

في حين يتفق جميع الخبراء على أن المعدل الحالي للانقراض مثير للقلق، فإن ما إذا كان هذا يشكل انقراضًا جماعيًا سادسًا هو أمر مثير للنقاش. يعرف العلماء الانقراض الجماعي بأنه فقدان 75% من الأنواع خلال فترة زمنية قصيرة. ووفقا لروبرت كوي، عالم الأحياء في جامعة هاواي، وباستخدام هذا التعريف، لم يحدث بعد الانقراض الجماعي السادس.

ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشأن فقدان فروع كاملة من شجرة الحياة تؤكد خطورة الوضع. وتوضح هذه الدراسة الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية مستقبل البشرية.

مصادر:

- سيبالوس، ج.، وآخرون. (2023). الإبادة البيولوجية من خلال الانقراض الجماعي السادس المستمر الذي يشير إلى فقدان أعداد الفقاريات وانخفاضها. وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

– الفجر 20 سبتمبر 2023