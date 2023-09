البشر يتسببون في فقدان فروع كاملة من شجرة الحياة، تحذر دراسة جديدة

By

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) أن البشر يتسببون في انقراض فروع كاملة من "شجرة الحياة"، مما يثير المخاوف بشأن احتمال حدوث انقراض جماعي سادس. وتركز الدراسة التي أجراها باحثون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، على انقراض أجناس بأكملها، وهي تصنيفات بين الأنواع والعائلات.

على عكس الدراسات السابقة التي تناولت فقط فقدان الأنواع الفردية، يحلل هذا البحث اختفاء أجناس بأكملها. إنها مساهمة كبيرة لأنها توفر فهمًا أعمق لمعدلات الانقراض الحالية. ويؤكد البروفيسور جيراردو سيبالوس، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، أن أزمة الانقراض لا تقل خطورة عن أزمة تغير المناخ ولكن غالبا ما يتم التغاضي عنها.

ومن خلال فحص بيانات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، وجد الباحثون أن 73 جنسًا قد انقرضت خلال الـ 500 عام الماضية، مع حدوث غالبية الانقراضات في القرنين الماضيين. وهذا أمر مثير للقلق، لأنه بناءً على معدلات الانقراض السابقة، كان من المفترض أن يكون هناك جنسان فقط قد فقدا في نفس الإطار الزمني.

تعزو الدراسة الأنشطة البشرية مثل تدمير الموائل والصيد الجائر والصيد باعتبارها الأسباب الرئيسية لهذه الانقراضات. يمكن أن يكون لفقدان جنس واحد عواقب بعيدة المدى على النظم البيئية. ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من فقدان الحضارات وانهيارها.

في حين أن هناك إجماع بين الخبراء على أن المعدل الحالي للانقراض مثير للقلق، فإن ما إذا كان يفي بمعايير الانقراض الجماعي السادس يظل موضوعًا للنقاش. يُعرّف الانقراض الجماعي بأنه فقدان 75% من الأنواع خلال فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، إذا استمرت معدلات الانقراض الحالية أو زادت، فمن المحتمل أن يحدث انقراض جماعي.

يسلط مؤلفو الدراسة الضوء على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لحماية واستعادة الموائل الطبيعية لمنع المزيد من الانقراض. ويعتقدون أنه لا يزال من الممكن إنقاذ العديد من الأجناس إذا تم اتخاذ إجراءات فورية.

المصادر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)

التعاريف:

الأجناس: في تصنيف الكائنات الحية، الجنس هو رتبة بين النوع والعائلة.

الأنواع: مجموعة من الكائنات الحية التي تشترك في خصائص متشابهة ويمكنها التكاثر لإنتاج ذرية خصبة.

الانقراض الجماعي: الفقدان السريع لنسبة كبيرة من الأنواع خلال فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي إلى تغيرات بيئية وتطورية كبيرة.

شجرة الحياة: تمثيل مجازي للعلاقات بين الأنواع المختلفة، وتتبع تاريخها التطوري إلى سلف مشترك.