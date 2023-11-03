لقد ترك العلماء في حيرة من أمرهم بسبب درجات الحرارة العالمية الأخيرة التي حطمت الأرقام القياسية والتي تم تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية. ومع ذلك، تشير دراسة رائدة أجراها عالم المناخ الأمريكي الشهير جيمس هانسن إلى تجربة الهندسة الجيولوجية غير المقصودة باعتبارها أحد الجناة الرئيسيين. تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة أكسفورد المفتوحة لتغير المناخ، إلى أن الانخفاض في مسارات السفن، الناجم عن لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشأن الشحن، لعب دورًا مهمًا في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.

مسارات السفن هي مسارات من الهباء الجوي، تنشأ في المقام الأول من انبعاثات عوادم السفن التجارية، والتي لديها القدرة على عكس الحرارة مرة أخرى إلى الفضاء. قبل تخفيض نسبة الكبريت في السفن، لم يكن بوسع العلماء سوى الاعتماد على النماذج لقياس تأثيرات الهباء الجوي. ومع ذلك، مع انخفاض محتوى الكبريت في الوقود، يشهد الباحثون الآن التأثير في الوقت الحقيقي.

وأوضح هانسن أن "هذه اللوائح تسببت عن غير قصد في انخفاض السحب البحرية، مما سمح للمحيطات بامتصاص المزيد من الحرارة". أدى هذا الخلل في توازن الطاقة، حيث يتم احتجاز المزيد من الحرارة أكثر من إطلاقها، إلى زيادة كبيرة في اختلال توازن الطاقة في الأرض، مما أدى إلى مضاعفة هذا الخلل مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن. والعواقب واضحة: نتيجة لذلك فإن الانحباس الحراري العالمي والذوبان العالمي سوف يتسارعان.

وخلافا لهذه الدراسة، هناك مشككون يشككون في نتائجها. على سبيل المثال، يظل عالم المناخ مايكل مان غير مقتنع، بحجة أن الورقة البحثية تفشل في تلبية المعايير العلمية العالية المطلوبة. ومع ذلك، يؤكد هانسن وزملاؤه أن أبحاثهم مدعومة ببيانات الأقمار الصناعية لوكالة ناسا ويؤكدون على الحاجة إلى بحث قوي لفهم عواقب هذا الخلل بشكل كامل.

ولمعالجة ظاهرة الاحترار السريع، تقترح الدراسة ثلاث استراتيجيات محتملة: تنفيذ ضريبة عالمية على الكربون، وتعزيز التعاون بين الدول، وخاصة التركيز على احتياجات البلدان النامية، واستكشاف حلول الهندسة الجيولوجية. الهندسة الجيولوجية، التي تنطوي على التلاعب بالمناخ لمواجهة آثار الانحباس الحراري العالمي، يمكن أن تشمل تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي، مثل رش قطرات الملح في الهواء. ومع ذلك، يؤكد المؤلفون على أهمية البحث الشامل لمنع العواقب غير المقصودة.

في الختام، كان للتخفيض غير المقصود لمسارات السفن، الناتج عن لوائح المنظمة البحرية الدولية، تأثير عميق على ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، فمن الضروري أن يعمل العلماء وصناع السياسات والمجتمعات العالمية معا لوضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من التهديد وتقليل الآثار الضارة على كوكبنا وسكانه.

الأسئلةالشائعة

ما هي مسارات السفن؟

مسارات السفن عبارة عن مسارات من الهباء الجوي تتشكل نتيجة انبعاثات عوادم السفن التجارية التي تساهم في تكوين السحب البحرية، مما يعكس الحرارة مرة أخرى إلى الفضاء.

ما هي عواقب تقليل مسارات السفن؟

وقد أدى تقليص مسارات السفن إلى انخفاض السحب البحرية، مما سمح بامتصاص المزيد من الحرارة إلى المحيطات، مما أدى إلى اختلال توازن الطاقة وتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.

ما هي الحلول المقترحة في الدراسة؟

وتقترح الدراسة فرض ضريبة عالمية على الكربون، وتعزيز التعاون الدولي، لا سيما بالنظر إلى احتياجات البلدان النامية، واستكشاف تقنيات الهندسة الجيولوجية لمواجهة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

ما هي الهندسة الجيولوجية؟

تشير الهندسة الجيولوجية إلى التلاعب المتعمد بالنظام المناخي للأرض للتخفيف من الآثار السلبية للاحتباس الحراري. ويتضمن تقنيات مثل إدارة الإشعاع الشمسي، والتي تنطوي على عكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء.