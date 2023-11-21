عمليات محاكاة جديدة تدفع حدود استكشاف الفضاء في أجواء جليدية غريبة

21 نوفمبر 2023 – مع استمرار العلماء في دفع حدود استكشاف الفضاء، يسلط بحث جديد من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) الضوء على تحديات التنقل في الغلاف الجوي الغريب لأورانوس ونبتون. من خلال إجراء عمليات محاكاة في نفق T6 Stalker Tunnel للبلازما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في جامعة أكسفورد، تهدف وكالة الفضاء الأوروبية إلى إطلاق العنان لإمكانيات البعثات المستقبلية إلى هذه العمالقة الجليدية الغامضة.

يعتبر نفق T6 Stalker Tunnel ذو البلازما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع نفق رياح في أوروبا، ويتميز بالقدرة على توليد تدفقات رياح تتجاوز 20 كيلومترًا في الثانية. هذه السرعة الاستثنائية ضرورية لتكرار ظروف السرعة العالية التي يجب أن تتحملها المركبة الفضائية أثناء مرورها عبر الأجواء المعادية لهذه الكواكب البعيدة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مجموعة تشخيص التدفق الحراري العالي (HEFDiG) التابعة لجامعة شتوتغارت في ألمانيا بخبراتها من خلال استخدام نفق رياح مماثل لإجراء الاختبارات.

يؤكد مهندس الديناميكا الحرارية الجوية في وكالة الفضاء الأوروبية، لويس والبوت، على التحديات الرئيسية التي تواجه إرسال مجسات إلى الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون. لا يجب على هذه المجسات أن تتحمل الضغوط ودرجات الحرارة العالية فحسب، بل يجب عليها أيضًا أن تتحمل قصف الغازات الفريدة، بما في ذلك الهيدروجين والهيليوم والميثان.

توضح عمليات المحاكاة التي أجراها HEFDiG بوضوح الظروف الهائلة التي قد يواجهها المسبار عند دخوله إلى الغلاف الجوي لعملاق جليدي. يتحمل المسبار المحاكي في الفيديو هجومًا لا هوادة فيه من الغازات الغريبة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى أنظمة حماية حرارية قوية وهندسة متقدمة لضمان بقاء المعدات ذات المهام الحرجة.

حاليًا، تبلغ سرعة الدخول المستهدفة للمسبار الذي يدخل أورانوس حوالي 25 كيلومترًا في الثانية. ومع ذلك، لم يتمكن العلماء إلا من تحقيق سرعة محاكاة تصل إلى 19 كيلومترًا في الثانية. لتمهيد الطريق للبعثات المستقبلية إلى هذه الكواكب البعيدة، يؤكد والبوت على الحاجة إلى ترقية مرافق الاختبار الحالية لتكرار تركيبات الغلاف الجوي والسرعات التي تمت مواجهتها في أورانوس ونبتون بدقة.

يمثل هذا البحث خطوة حاسمة نحو حل الألغاز المخفية داخل الأجواء الجليدية لأورانوس ونبتون. وبينما تواصل وكالة الفضاء الأوروبية استكشاف الاحتمالات، يعمل العلماء والمهندسون بلا كلل للتغلب على العقبات العديدة التي تحول دون تمكين البشرية من فهم هذه الأجرام السماوية الرائعة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

- ما هو البلازما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت T6 Stalker Tunnel؟

يعد نفق T6 Stalker Tunnel البلازما الذي تفوق سرعته سرعة الصوت أسرع نفق رياح في أوروبا ويقع في جامعة أكسفورد. وهو قادر على توليد تدفقات رياح تزيد سرعتها عن 20 كيلومترًا في الثانية، وهو أمر ضروري لاختبار السرعات العالية التي يجب أن تصل إليها المركبة الفضائية للتنقل في الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون.

- ما هي التحديات الرئيسية لاستكشاف أورانوس ونبتون؟

وتشمل التحديات الرئيسية القدرة على تحمل الضغوط العالية ودرجات الحرارة، فضلا عن التعرض للغازات الفريدة مثل الهيدروجين والهيليوم والميثان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي المركبة الفضائية على نظام حماية حراري عالي الأداء لتحمل دخول الغلاف الجوي لفترة طويلة.

- لماذا تعد عمليات المحاكاة ضرورية لاستكشاف هذه الكواكب؟

تسمح عمليات المحاكاة للعلماء بفهم الظروف والتحديات القاسية التي قد تواجهها المركبة الفضائية أثناء الدخول والتنقل في الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون. ومن خلال تكرار هذه الظروف في بيئات خاضعة للرقابة، يمكن للباحثين تطوير واختبار التقنيات التي تمكن من إرسال مهمات ناجحة إلى هذه العمالقة الجليدية.

- ما هي سرعة الدخول المستهدفة للمسبار إلى أورانوس؟

حاليًا، تبلغ سرعة الدخول المستهدفة للمسبار إلى أورانوس حوالي 25 كيلومترًا في الثانية. ومع ذلك، لم يحقق العلماء سوى سرعة محاكاة تصل إلى 19 كيلومترًا في الثانية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التقدم في التكنولوجيا ومرافق الاختبار لتلبية متطلبات المهام المستقبلية.