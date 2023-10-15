تمهيد الطريق: العلماء يقومون بتجربة ذوبان سطح القمر لإنشاء طرق القمر

أصبح السباق نحو القمر محتدمًا، حيث تهدف العديد من وكالات الفضاء والشركات الخاصة إلى تنفيذ مهام هبوط على سطح القمر في المستقبل القريب. ومع ذلك، مع احتمال حدوث العشرات من المهام في وقت واحد، أصبحت الحاجة إلى إدارة حركة المرور على القمر أولوية. ولتحقيق ذلك، كان العلماء يعملون على تقنية لتمهيد الطرق القمرية عن طريق إذابة سطح القمر.

خلال برنامج أبولو، أكملت وكالة ناسا ست مهمات هبوط مأهولة، ولكن أبعد مسافة قطعها رواد فضاء أبولو 17 باستخدام المركبة القمرية الجوالة (LRV). لقد قطعوا مسافة رائعة تبلغ 7.6 كيلومترًا من الوحدة القمرية، مسجلين أعلى رقم قياسي للسفر لمسافات طويلة على القمر. لكن هذه الرحلة جاءت مع تحدياتها. فقدت المركبة حاجزها الخلفي، وغطت بغبار القمر، وكادت أن ترتفع حرارتها. للحفاظ على تشغيل المركبة، كان على رواد الفضاء أن يرتجلوا حاجزًا بديلاً باستخدام الشريط وخرائط القمر القديمة والمشابك. جعلت تضاريس القمر الوعرة وغير المتوقعة من المستحيل التوقف وإجراء الصيانة.

إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه مهمات الهبوط على سطح القمر هي مسألة الغبار القمري. عندما تهبط مركبة الهبوط، تقوم محركاتها بإزاحة كميات كبيرة من المواد، مما يؤدي إلى إنشاء أعمدة من الغبار تنتشر عبر سطح القمر. وللتغلب على هذه المشكلة، اقترح العلماء فكرة رصف أجزاء من القمر لتوفير مسارات سلسة وموثوقة لرواد الفضاء والمركبات الفضائية والمركبات الجوالة.

تعمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على مشروع PAVER، الذي يتضمن ذوبان الثرى القمري باستخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون. ومن خلال تجربة أحجام مختلفة من الشعاع، اكتشف الباحثون أن شعاعًا يبلغ قطره 4.5 سنتيمترًا حقق التأثير المطلوب، مما أدى إلى الحصول على مادة ناعمة تشبه الزجاج. بدلًا من إنشاء قطعة واحدة كبيرة من المادة، قام الباحثون بصهر أشكال مثلثة ذات فتحات بارزة في مراكزها، والتي يمكن أن تكون بمثابة بلاط أو طوب فردي، متشابكًا لإنشاء طرق أو منصات هبوط.

يتضمن تنفيذ هذه الطريقة على القمر استخدام عدسة فريسنل كبيرة لتركيز ضوء الشمس مثل العدسة المكبرة. تشير التقديرات الحالية إلى أنه يمكن بناء منصة هبوط بمساحة 100 متر مربع على القمر في حوالي 115 يومًا.

ومع تقدمنا ​​نحو المهمات القمرية المستقبلية، لم يعد مفهوم إنشاء الطرق القمرية مجرد فكرة من الخيال العلمي. ومن خلال التجارب والأبحاث المستمرة، يمهد العلماء الطريق لعصر جديد من استكشاف القمر.

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– مصدر المقال: “شاهد العلماء يذيبون القمر لتمهيد سطحه” – ساينتفيك أمريكان