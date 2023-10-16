يمكن استخدام الغبار القمري لإنشاء طرق معبدة ومنصات هبوط على القمر

يعتقد العلماء أن الغبار القمري يمكن أن يتحول إلى طرق معبدة ومنصات هبوط على القمر باستخدام ضوء الشمس المركز، وذلك بحسب تجارب أجريت على الأرض. يتكون الغبار القمري في المقام الأول من الصخور البركانية التي تم سحقها بواسطة التأثيرات الكونية والإشعاع على مدى ملايين السنين. على الرغم من ظهورها باللون الأبيض بسبب انعكاس ضوء الشمس، إلا أن التربة القمرية هي في الواقع رمادية داكنة.

على عكس الأرض، لا يمتلك القمر رياحًا أو ماءًا لتآكل تربته، مما يؤدي إلى وجود حواف حادة للعديد من الجزيئات. وهذا يجعل غبار القمر يشكل خطرا كبيرا على استكشاف الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغبار القمري مشحون كهربائيًا، مما يمنحه طبيعة لزجة وكاشطة، مما يتسبب في تلف مركبات الهبوط على سطح القمر، وبدلات الفضاء، والرئتين البشرية في حالة استنشاقه.

ولمنع غبار القمر من إتلاف المركبات الجوالة على سطح القمر، يقترح الباحثون بناء طرق معبدة باستخدام الموارد القمرية المحلية. وفي دراسة حديثة، جرب العلماء مادة دقيقة الحبيبات تسمى EAC-1A كبديل للتربة القمرية. ومن خلال تركيز ضوء الشمس، تمكنوا من إذابة الغبار القمري وتحويله إلى ألواح صخرية يمكن أن تخلق أسطحًا صلبة للاستخدام في الطرق ومنصات الهبوط.

تضمنت التجارب استخدام أشعة ليزر متفاوتة القوة والأحجام لمحاكاة ضوء الشمس المركز. تم إنتاج بلاطات مثلثة ذات مراكز مجوفة، يبلغ عرضها حوالي 9.8 بوصة ويصل سمكها إلى بوصة واحدة. ويعتقد الباحثون أنه باستخدام معدات بسيطة، يمكن إنشاء هذه البلاطات على القمر، مما يسمح ببناء الطرق ومنصات الهبوط في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

ستحتاج التجارب المستقبلية إلى تقييم متانة هذه البلاطات تحت قوة دفع الصواريخ لتحديد مدى ملاءمتها لمنصات الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الاختبار في ظل ظروف القمر المحاكاة، مثل الجاذبية المنخفضة والبيئات الخالية من الهواء، ضروريًا لإثبات جدوى التكنولوجيا قبل تنفيذها على القمر.

المصدر: التقارير العلمية

التعاريف:

– الغبار القمري: جزيئات دقيقة من الصخور البركانية المسحوقة التي تغطي سطح القمر.

- ضوء الشمس المركز: أشعة الشمس المضخمة والمركزة.

- التربة القمرية: الطبقة الخارجية لسطح القمر، وتتكون من مواد مختلفة من بينها الغبار القمري.