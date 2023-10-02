يستخدم العلماء التلسكوبات لمراقبة نفسية الكويكب بالأشعة تحت الحمراء

يستخدم علماء معهد أبحاث الجنوب الغربي التلسكوبات لمراقبة كويكب سايكي بالأشعة تحت الحمراء، مما يوفر سياقًا مهمًا لمهمة ناسا القادمة. ويعد كويكب سايكي، الذي يبلغ قطره حوالي 140 ميلا، أحد أكبر الأجسام في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ويُعتقد أنها بقايا معدنية كثيفة من كوكب فاشل.

تستخدم الدكتورة ستيفاني جارماك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) للبحث عن بصمات الماء على السطح المعدني لـ Psyche. سيساعد ذلك في تحديد ما إذا كان الماء، على شكل هيدروكسيل أو ماء فعلي، موجودًا على الكويكب. من ناحية أخرى، تدرس الدكتورة أنيسيا أريدوندو الاختلافات في تكوين سايكي في نقاط مختلفة على سطحه باستخدام البيانات التي جمعها مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA).

وستكمل عمليات رصد الأشعة تحت الحمراء من هذه التلسكوبات البيانات التي ستحصل عليها المركبة الفضائية Psyche. ستوفر عمليات رصد JWST وSOFIA رؤى قيمة حول تكوين الكويكب وتساعد العلماء على فهم أصوله وتاريخه.

لا تزال الحالة النفسية غامضة، مع ملاحظات سابقة متضاربة وتلميحات عن الترطيب على سطحها. وتهدف المركبة الفضائية Psyche القادمة إلى كشف أسرار هذا الكويكب المعدني وتوفير المزيد من الوضوح. ومن المقرر إطلاق المهمة في 5 أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في أغسطس 2029.

الكويكبات المعدنية مثل Psyche نادرة في النظام الشمسي، مما يجعلها هدفًا رائعًا للاستكشاف. يمكن أن يوفر للعلماء فرصة فريدة لإلقاء نظرة خاطفة على داخل الكوكب والحصول على نظرة ثاقبة لعمليات تكوين الكواكب. ومع ذلك، فإن خصائص سايكي غير العادية لديها أيضًا القدرة على مفاجأة العلماء وتحدي النظريات الموجودة.

تستمر الملاحظات المستمرة باستخدام تقنيات الأشعة تحت الحمراء المختلفة في تحقيق نتائج محيرة تتطلب مزيدًا من البحث. وهذا يسلط الضوء على أهمية مهمة Psyche القادمة، والتي ستوفر فهمًا شاملاً لهذا الكويكب الآسر.

المصدر: معهد أبحاث الجنوب الغربي