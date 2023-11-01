الملقط البصري: جعل المعالجة بالليزر أكثر أمانًا للتطبيقات البيولوجية

اكتسبت الملقط البصري، وهي التكنولوجيا التي تستخدم ضوء الليزر للتعامل مع الجزيئات الصغيرة، اعترافًا بإمكانياتها في مجالات مختلفة، بما في ذلك علاج السرطان. ومع ذلك، فإن الحرارة الناتجة عن الملقط البصري التقليدي يمكن أن تلحق الضرر بالعينات البيولوجية، مما يحد من فعاليتها في التطبيقات الحساسة.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications، طور الباحثون طريقة جديدة تستخدم عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق لتعزيز سلامة وكفاءة الملقط البصري للأغراض البيولوجية. بقيادة بافانا كوليبارا، خريج جامعة تكساس في أوستن، قدم الفريق مفهوم الملقط البصري الحراري الحراري (HOTTs).

تشتمل تقنية HOTTs على مبدد حراري ومبرد كهروحراري للحفاظ على درجة حرارة الجزيئات المستهدفة، مثل الخلايا والغرويات، عند مستوى أكثر برودة. ومن خلال القيام بذلك، نجح الباحثون في احتجاز خلايا الدم الحمراء البشرية والتلاعب بها دون التسبب في أي ضرر لبنيتها. يتغلب هذا الإنجاز على تحدي كبير في الملاقط الضوئية التقليدية، حيث يمكن للحرارة المفرطة أن تؤدي إلى موت الخلايا على الفور.

تمتد التطبيقات المحتملة لـ HOTTs إلى ما هو أبعد من معالجة الخلايا. كما أثبت الفريق فعاليته في أنظمة توصيل الأدوية. وباستخدام الحويصلات البلازمونية - حاويات حيوية صغيرة مغطاة بجزيئات الذهب النانوية - أظهروا القدرة على احتجاز حاملات الأدوية هذه ونقلها بأمان دون انقطاع. عند الوصول إلى الموقع المستهدف، يمكن فتح الحويصلات المحملة بالدواء باستخدام شعاع ليزر ثانوي، مما يتيح توصيل الدواء بدقة وتقليل الجرعة الإجمالية المطلوبة.

لعبت عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق دورًا حاسمًا في هذه الدراسة. استخدم الباحثون Stampede2 الخاص بـ TACC، وهو مورد حاسوبي عالي الأداء، لحساب مقادير القوة ثلاثية الأبعاد المعقدة التي تمارس على الجسيمات بواسطة المجالات البصرية والرحلانية الحرارية والكهروحرارية. قدمت مثل هذه المحاكاة رؤى قيمة ومكنت من تحسين تقنية HOTTs.

وقد مهد هذا الإنجاز الطريق لتصنيع الملقط البصري في التطبيقات البيولوجية، بما في ذلك الجراحة الخلوية الانتقائية وتوصيل الأدوية المستهدفة. ومن خلال تقليل الأضرار الناجمة عن الحرارة، يمكن استخدام الملقط البصري بشكل أكثر فعالية في علاج السرطان والمجالات الطبية الحيوية الأخرى.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الملقط البصري؟

ج: الملقط البصري عبارة عن تقنية تستخدم ضوء الليزر لمعالجة الجزيئات الصغيرة، مثل الخلايا والجسيمات النانوية.

س: كيف تعمل الملقط البصري؟

ج: تعمل الملقطات الضوئية من خلال الاستفادة من زخم الضوء لاحتجاز الجسيمات وتحريكها. شدة الضوء في الليزر تعزز هذا التأثير.

س: ما هو التقدم الجديد في الملقط البصري؟

ج: لقد طور الباحثون طريقة تسمى الملقط البصري الحراري الحراري (HOTTs)، والتي تحافظ على برودة الجزيئات المستهدفة، مما يجعل الملقط البصري أكثر أمانًا وأكثر كفاءة للتطبيقات البيولوجية.

س: كيف تفيد تقنية HOTTs التطبيقات البيولوجية؟

ج: تمنع تقنية HOTTs الضرر الحراري المفرط للعينات البيولوجية، مما يسمح بمحاصرة الخلايا والتلاعب بها بشكل آمن. كما أنه يتيح توصيل الدواء بدقة عن طريق نقل الحويصلات المحملة بالأدوية بأمان إلى المواقع المستهدفة.

س: كيف تم استخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الدراسة؟

ج: تم استخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة، مثل Stampede2 الخاص بـ TACC، لإجراء عمليات محاكاة معقدة لحساب مقادير القوة ثلاثية الأبعاد التي تمارس على الجسيمات بواسطة مجالات مختلفة. قدمت عمليات المحاكاة هذه رؤى قيمة وساهمت في تطوير وتحسين تقنية HOTTs.