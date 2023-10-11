طريقة جديدة لرصد سلوك انتشار الجزيء المفرد بدقة

طور علماء من معاهد خفي للعلوم الفيزيائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم تقنية جديدة لمراقبة سلوك انتشار الجزيئات المفردة في الفضاء دون النانومتر. استخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية، تحليل رامان الطيفي المحسن السطح (SERS) لتحقيق هذا المستوى من الدقة.

SERS هي تقنية تحليلية تعمل على تعزيز إشارة رامان للجزيئات عن طريق إحداث ظاهرة الرنين على سطح المعدن. فهو يسمح بإجراء تحليل حساس وانتقائي للغاية على مستوى الجزيء الواحد. ومع ذلك، فقد ثبت أن مراقبة السلوك طويل المدى للجزيئات المفردة غير المسماة تمثل تحديًا.

للتغلب على هذه العقبة، استخدم فريق البحث التأثير الحراري الضوئي لأقطاب الذهب النانوية لبناء هياكل النقاط الساخنة بحجم فجوة يبلغ حوالي 1.0 نانومتر باستخدام إعادة البناء بالليزر. لم توفر هذه النقاط الساخنة تعزيزًا ممتازًا لـ SERS فحسب، بل قامت أيضًا بحبس الجزيئات المستهدفة بشكل فعال. وقد أتاح ذلك مراقبة وتحليل سلوك انتشار الجزيء المفرد في الوقت الفعلي، وتحديدًا بالنسبة للجزيئات البنفسجية البلورية.

ومن خلال استخدام مطياف رامان الديناميكي المعزز للسطح، تمكن الباحثون من مراقبة السلوك الوامض لجزيئات بنفسجية بلورية واحدة لمدة تصل إلى أربع دقائق. أدى الجمع بين حسابات نظرية الكثافة الوظيفية ونتائج رسم خرائط SERS إلى استنتاج أن هذه الجزيئات يمكن أن تكون محصورة في مساحة أقل من نانومتر.

توفر هذه الدراسة الرائدة رؤى قيمة حول التفاعلات الجزيئية، والتفاعلات الكيميائية، وسلوك الجزيئات الحيوية. إن القدرة على مراقبة انتشار الجزيء الواحد بدقة تفتح آفاقًا جديدة لفهم أعمق للظواهر العلمية المختلفة.

المصدر: مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية (DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c02276) – الأكاديمية الصينية للعلوم