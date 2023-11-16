الاستخدام المبتكر لأجهزة كمبيوتر Raspberry Pi في تأمين بيانات تلسكوب ناسا

نجح العلماء في حماية البيانات الثمينة التي جمعها تلسكوب ناسا باستخدام التفكير الابتكاري وأسطول من أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi. كان التلسكوب المعني هو تلسكوب التصوير بالون الضغط الفائق (SuperBIT)، والذي تم إطلاقه في 16 أبريل 2023، من مطار واناكا في نيوزيلندا. تم رفع التلسكوب إلى ارتفاع حوالي 33 كيلومترًا بواسطة منطاد ناسا، وقضى أكثر من شهر في الدوران حول الكرة الأرضية، والتقاط ملاحظات للأجرام السماوية.

في الأصل، كانت الخطة تتمثل في نقل بيانات التلسكوب إلى الأرض باستخدام كوكبة Starlink التابعة لشركة SpaceX ونظام التتبع وترحيل البيانات عبر الأقمار الصناعية (TDRSS) الأمريكي. لسوء الحظ، فشل اتصال Starlink بعد وقت قصير من الإطلاق، تلا ذلك عدم استقرار في اتصال TDRSS. أدت المخاوف المتعلقة بقضايا الاتصال والاضطرابات المحتملة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ الفريق قرارًا بشأن الهبوط المبكر في 25 مايو.

أثناء الهبوط، تعرض التلسكوب لأضرار لا يمكن إصلاحها، حيث تناثر الحطام على مسافة ثلاثة كيلومترات. ومع ذلك، فمن اللافت للنظر أنه تم استعادة محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة الخاص بـ SuperBIT في حالة ممتازة. لعبت هذه الأجهزة، جنبًا إلى جنب مع تضمين كبسولات نظام استعادة البيانات (DRS) التي تعمل بالطاقة Raspberry Pi، دورًا حيويًا في ضمان الحفاظ على بيانات التلسكوب.

تحتوي كل كبسولة DRS على جهاز Raspberry Pi 3B، المجهز بمساحة تخزين صلبة تبلغ 5 تيرابايت. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين مظلة، وجهاز استقبال للنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، وجهاز إرسال واستقبال بيانات إيريديوم قصير الانفجار في كل كبسولة. سمحت هذه المكونات للجهاز بالإبلاغ عن موقعه إلى فريق الاسترداد. تم توصيل الكبسولات بالحمولة الرئيسية عبر شبكة إيثرنت، وكان هناك إمكانية الوصول إلى طاقة 24 فولت تيار مستمر.

كان من المقرر في الأصل إطلاقها على فترات زمنية مختلفة عند مرور SuperBIT على الأرض، وقام الفريق بتعديل خطته وفقًا للظروف. تم إسقاط كبسولتين من DRS فوق مقاطعة سانتا كروز الأرجنتينية في 25 مايو، مما أدى إلى استعادة الكبسولتين بنجاح دون أي ضرر. أثبتت البيانات الموجودة في الكبسولات أنها سليمة تمامًا، مما يوفر رؤى قيمة للتحليل العلمي.

يمثل استخدام أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi في هذا السياق حلاً فعالاً من حيث التكلفة لضمان أمان البيانات العلمية. يسلط نجاح هذا النهج الضوء على الحاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين في موثوقية الأجهزة. يوفر التصميم والبرمجيات مفتوحة المصدر المستخدمة في هذا المشروع فرصًا للتعاون والتقدم في مهام البالون المستقبلية.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو كمبيوتر Raspberry Pi؟

ج: جهاز Raspberry Pi هو جهاز كمبيوتر صغير ذو لوحة واحدة مشهور بتكلفته المنخفضة وتعدد استخداماته. ويمكن استخدامه لأغراض مختلفة، بما في ذلك المشاريع التعليمية، والنماذج الأولية للإلكترونيات، وكأحد مكونات النظام المضمنة.

س: كيف ساعدت أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi في تأمين بيانات التلسكوب؟

ج: تم تضمين أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi في كبسولات نظام استعادة البيانات (DRS)، والتي كانت جزءًا من حمولة التلسكوب. كانت هذه الكبسولات بمثابة أجهزة تخزين البيانات، مما يسمح بحفظ بيانات التلسكوب واسترجاعها حتى لو تعطلت أنظمة الاتصال الأساسية.

س: لماذا تم اعتبار إدراج أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi أمرًا مبتكرًا؟

ج: إن استخدام أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi في هذا السياق يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لأمن البيانات، حيث أنها ميسورة التكلفة وتوفر أداءً موثوقًا. تعمل الطبيعة مفتوحة المصدر لتقنية Raspberry Pi أيضًا على تعزيز التعاون ومواصلة التطوير.

س: كيف تواصلت أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi مع فريق الاسترداد؟

ج: تم تجهيز أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi الموجودة في كبسولات DRS بجهاز استقبال للنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) وجهاز إرسال واستقبال بيانات قصير المدى من نوع Iridium. سمحت هذه المكونات للجهاز بالإبلاغ عن موقعه ونقل البيانات إلى فريق الاسترداد.

س: ما هي الدروس المستفادة من هذا المشروع؟

ج: أظهر النجاح في تأمين بيانات SuperBIT باستخدام أجهزة كمبيوتر Raspberry Pi أهمية حلول النسخ الاحتياطي والحاجة إلى التطوير المستمر للأجهزة. وأوصى المشروع البعثات المستقبلية للنظر في هذه التكنولوجيا لضمان الحفاظ على البيانات العلمية.