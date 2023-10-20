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يستخدم الباحثون التلسكوب الراديوي العملاق Meterwave لدراسة الغلاف الأيوني للأرض

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 20، 2023
يستخدم الباحثون التلسكوب الراديوي العملاق Meterwave لدراسة الغلاف الأيوني للأرض

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في دراسة الغلاف الأيوني للأرض من خلال استخدام التلسكوب الراديوي العملاق (GMRT) بدلاً من عمليات رصد الأقمار الصناعية التقليدية. وقد أثبت فريق GMRT، الواقع في منطقة خطوط العرض المنخفضة، فعاليته في اكتشاف وتوصيف الاضطرابات في الغلاف الأيوني. يوفر هذا البحث فهمًا أفضل للغلاف الأيوني، والذي يمكن أن يكون له آثار على تحسين دقة خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكذلك لدراسة المجرات الراديوية.

نجح المؤلف الرئيسي للدراسة، Sarvesh Mangala من المركز الوطني للفيزياء الفلكية الراديوية، جنبًا إلى جنب مع معلمه البروفيسور Abhirup Datta من IIT-Indore، في اكتشاف العديد من الاضطرابات الأيونوسفيرية المتنقلة متوسطة المدى (TIDs) وTIDs صغيرة النطاق باستخدام GMRT. وقد لوحظت هذه الاضطرابات عند ترددات 235 ميجاهرتز و610 ميجاهرتز.

وكشفت الدراسة عن تغيرات غير متوقعة في الغلاف الأيوني خلال ساعات شروق الشمس، واضطرابات كبيرة في الغلاف الأيوني، وهياكل أصغر حجما تتحرك في نفس الاتجاه. تتحدى هذه الملاحظة الدراسات السابقة وتسلط الضوء على أهمية استخدام أدوات خطوط العرض المنخفضة، مثل GMRT، لاكتشاف التغيرات في كثافة الإلكترون في الغلاف الأيوني بشكل فعال.

ومن خلال تحسين المعرفة ونماذج الغلاف الأيوني، يمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تقنيات أفضل وقياسات أكثر دقة للملاحة والاتصالات. تتيح الحساسية الاستثنائية لـ GMRT إجراء قياسات دقيقة للتغيرات في الغلاف الأيوني، مما يتجاوز قدرات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأدوات الرادار.

تفتح هذه النتيجة الرائدة آفاقًا جديدة للبحث باستخدام GMRT. صرح ياشوانت جوبتا، مدير مركز المركز الوطني للفيزياء الفلكية الراديوية، أن هذا الإنجاز يؤكد صحة إيمانهم بإمكانيات GMRT ويسلط الضوء على أهمية هذا البحث في تعزيز فهمنا للغلاف الأيوني.

مصادر:
– وكالة أنباء بي تي آي
– رسائل البحوث الجيوفيزيائية
– المركز الوطني للفيزياء الفلكية الراديوية

By غابرييل بوتا

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