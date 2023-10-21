رؤى جديدة في الغلاف الأيوني للأرض تم الكشف عنها بواسطة التلسكوب الراديوي

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا حول الاضطرابات في الغلاف الأيوني للأرض باستخدام التلسكوب الراديوي العملاق (GMRT) لأول مرة. الأيونوسفير هو طبقة مهمة من الغلاف الجوي للأرض تلعب دورًا حاسمًا في العديد من التقنيات مثل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ودراسات المجرات الراديوية. ومن خلال دراسة الغلاف الأيوني، يمكن للعلماء تحسين دقة خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت.

الدراسة، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، قادها سارفيش مانغالا من المركز الوطني للفيزياء الفلكية الراديوية. نجح مانغالا، بالتعاون مع معلمه البروفيسور أبهيروب داتا من IIT-Indore، في اكتشاف وتوصيف أنواع مختلفة من اضطرابات الغلاف الأيوني باستخدام GMRT.

لاحظ الباحثون اضطرابات الغلاف الأيوني المتنقلة متوسطة المدى (TIDs) بمدى يتراوح من 100 إلى 300 كيلومتر، بالإضافة إلى اضطرابات جوية صغيرة النطاق يبلغ طولها حوالي 10 كيلومترات. تم اكتشاف هذه الاضطرابات عند ترددات 235 ميجا هرتز و610 ميجا هرتز خلال مراقبة استمرت تسع ساعات تقريبًا.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي التغيرات غير المتوقعة في طبقة الأيونوسفير خلال ساعات شروق الشمس. ولاحظ الباحثون أيضًا اضطرابات كبيرة في الغلاف الأيوني وهياكل أصغر حجمًا تتحرك في نفس الاتجاه.

ما يجعل هذه الدراسة فريدة من نوعها هو استخدام أداة ذات خطوط عرض منخفضة مثل GMRT، والتي يتم وضعها بالقرب من خط الاستواء المغناطيسي للأرض. ركزت الدراسات السابقة بشكل أساسي على اضطرابات الغلاف الأيوني في مناطق خطوط العرض الوسطى وخطوط العرض العليا. سمحت الحساسية الاستثنائية لـ GMRT بإجراء قياسات دقيقة للتغيرات في الغلاف الأيوني، متجاوزة قدرات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأدوات الرادار.

ستعزز نتائج هذا البحث فهمنا للغلاف الأيوني وتساهم في تطوير تقنيات أكثر دقة للملاحة والاتصالات. وقد أثبت GMRT أنه أداة فعالة لدراسة الظواهر الأيونوسفيرية، حيث أظهر إمكاناته لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال من البحث.

مصادر:

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية، مجلة محكمة

– المركز الوطني للفيزياء الفلكية الراديوية

– معهد تاتا للبحوث الأساسية