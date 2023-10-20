يستخدم التلسكوب الراديوي العملاق Meterwave لدراسة الاضطرابات في الغلاف الأيوني للأرض

استخدم الباحثون التلسكوب الراديوي العملاق (GMRT) لدراسة الاضطرابات في الغلاف الأيوني للأرض لأول مرة. في السابق، تم إجراء عمليات رصد الأيونوسفير باستخدام الأقمار الصناعية. ومن خلال تحسين فهمنا للغلاف الأيوني، يمكن لهذا البحث أن يعزز دقة خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، وكذلك تسهيل دراسة المجرات الراديوية. الدراسة، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، قادها سارفيش مانغالا من المركز الوطني للفيزياء الفلكية الراديوية.

نجح الفريق في اكتشاف اضطرابات الغلاف الأيوني المتنقلة متوسطة الحجم (TIDs) بمدى يتراوح من 100 إلى 300 كيلومتر واضطرابات TID صغيرة النطاق تبلغ حوالي 10 كيلومترات باستخدام GMRT. تم إجراء هذه الملاحظات على ترددات 235 ميجا هرتز و 610 ميجا هرتز. وكشفت الدراسة عن تغيرات غير متوقعة في الغلاف الأيوني خلال ساعات شروق الشمس، واضطرابات كبيرة في الغلاف الأيوني، وهياكل أصغر حجمًا تتحرك في نفس الاتجاه.

سمحت الحساسية "الاستثنائية" لـ GMRT للباحثين باكتشاف وتوصيف TIDs خلال مراقبة مدتها تسع ساعات أجريت في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس 2012. هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي استخدمت بشكل فعال أداة عند خطوط العرض المنخفضة (تقع بالقرب من المجال المغناطيسي للأرض). خط الاستواء) لاكتشاف التغيرات في كثافة الإلكترون في طبقة الأيونوسفير.

يمكن أن تؤدي نتائج هذا البحث إلى تحسين المعرفة ونماذج الغلاف الأيوني، مما يؤدي إلى تقدم في التقنيات وقياسات أكثر دقة لأغراض الملاحة والاتصالات. أثبت المسبار GMRT، على الرغم من أنه ليس مسبارًا تقليديًا لدراسة الغلاف الأيوني، أنه فعال جدًا في اكتشاف مختلف الظواهر الأيونوسفيرية.

يوفر GMRT حساسية أعلى مقارنة بأجهزة GPS وأجهزة الرادار، مما يتيح إجراء قياسات دقيقة للتغيرات في الغلاف الأيوني. أظهرت هذه الدراسة قدرة GMRT على فتح آفاق جديدة للبحث في هذا المجال.

المصدر: نيو إنديان إكسبريس