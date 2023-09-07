LIONESS: تصوير عالي الدقة لأنسجة المخ الحية

قام الباحثون في معهد العلوم والتكنولوجيا في النمسا بتطوير تقنية رائدة للتصوير وإعادة الإعمار الافتراضي تسمى LIONESS. توفر هذه التقنية الجديدة تصويرًا عالي الدقة لأنسجة المخ الحية، مما يسمح للعلماء بتصورها بتفاصيل نانوية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي.

يعد الدماغ البشري، الذي يحتوي على 86 مليار خلية عصبية، أحد أكثر العينات التي عرفها العلماء تعقيدًا. إن فهم الأعمال المعقدة للدماغ يتطلب تقنيات متقدمة يمكنها فك تشفير التفاعلات الدقيقة التي تحدث على المستويات المجهرية. يلعب التصوير دورًا محوريًا في أبحاث علم الأعصاب من خلال توفير نظرة ثاقبة حول مدى تعقيد أنسجة المخ.

LIONESS، والتي تعني التنظير النانوي المحسّن للمعلومات المباشرة الذي يتيح التجزئة المشبعة، هو خط أنابيب يسمح بالتصوير الشامل وإعادة البناء والتحليل لأنسجة المخ الحية بدقة مكانية غير مسبوقة. ومن خلال تصوير الأنسجة عدة مرات، تمكن LIONESS الباحثين من مراقبة وقياس البيولوجيا الخلوية الديناميكية داخل الدماغ مع مرور الوقت.

تكمن قوة LIONESS في بصرياتها المحسنة واستخدامها للذكاء الاصطناعي (AI). يعمل مكون الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الصورة وتحديد الهياكل الخلوية المختلفة داخل البيئة العصبية الكثيفة. هذه التكنولوجيا هي نتيجة جهد تعاوني بين مجموعات بحثية متعددة ووحدات الخدمة العلمية.

كانت لطرق التصوير السابقة، مثل المجهر الإلكتروني والمجهر الضوئي، قيود عندما يتعلق الأمر بتصوير أنسجة المخ الحية. يتطلب الفحص المجهري الإلكتروني تثبيت العينة وتقسيمها فعليًا، مما يؤدي إلى فقدان المعلومات الديناميكية. من ناحية أخرى، كان الفحص المجهري الضوئي محدود الدقة بحيث لا يمكنه التقاط التفاصيل الخلوية المهمة.

تتغلب LIONESS على هذه العقبات باستخدام الفحص المجهري الضوئي فائق الدقة، وتحديدًا تقنية SUSHI، جنبًا إلى جنب مع ظروف التصوير السريعة والخفيفة. وهذا يسمح بالتصوير فائق الدقة الخواص الذي يكشف عن المكونات الخلوية لأنسجة المخ بتفاصيل ثلاثية الأبعاد على المستوى النانوي.

تتم معالجة البيانات التي تم جمعها بواسطة LIONESS من خلال خوارزميات التعلم العميق التي تملأ معلومات إضافية عن بنية أنسجة المخ وتحدد الهياكل العصبية تلقائيًا. تحقق هذه التقنية المبتكرة دقة تبلغ حوالي 130 نانومتر، مع الحفاظ على سلامة أنسجة المخ الحية.

يفتح LIONESS إمكانيات جديدة لدراسة ديناميكيات أنسجة المخ وتعقيدها. فهو يوفر للباحثين أداة قوية للتحقيق في الأعمال المعقدة للدماغ، مما قد يؤدي إلى فهم أفضل للاضطرابات العصبية وتطوير العلاجات المستهدفة.

مصادر:

– معهد العلوم والتكنولوجيا النمسا (ISTA)

– مجموعة يوهان دانزل في ISTA