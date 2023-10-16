اكتشاف مرحلة جديدة من الجليد عالي الكثافة في أورانوس ونبتون

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في البيئات القاسية لأورانوس ونبتون، حيث كشفوا عن مرحلة جديدة من الجليد عالي الكثافة المعروف باسم Ice XIX. هذا الاكتشاف لديه القدرة على تقديم نظرة ثاقبة للمجالات المغناطيسية الغامضة التي لوحظت حول هذه العمالقة الغازية.

أورانوس ونبتون، كونهما عمالقة غازية غنية بالمياه، يتميزان بظروف قاسية مع ضغوط لا يمكن تصورها ودرجات حرارة حارقة تتجاوز سطح الشمس. لقد شكلت هذه الظروف منذ فترة طويلة تحديات أمام العلماء للدراسة. ومع ذلك، باستخدام التكنولوجيا المتطورة في أداة Linac Coherent Light Source's Matter في الظروف القصوى، تمكن الباحثون من إعادة إنشاء هذه الظروف القاسية.

ومن خلال تعريض الماء لضغوط تصل إلى 2 مليون ضغط جوي ودرجات حرارة تصل إلى 8,500 درجة فهرنهايت، اكتشف الباحثون وجود مرحلة Ice XIX غير المعروفة سابقًا. يُظهر هذا الهيكل الجليدي الجديد عالي الضغط خاصية فريدة حيث تكون ذرات الأكسجين معبأة بكثافة داخل ترتيب شبكي مكعب مركزه الجسم، بينما تتحرك ذرات الهيدروجين بحرية داخل الهيكل، وتتصرف مثل السائل. هذه الخاصية تعزز بشكل كبير التوصيل الكهربائي للمادة.

علاوة على ذلك، قد يفسر اكتشاف الجليد التاسع عشر المجالات المغناطيسية الغامضة التي اكتشفتها مركبة الفضاء فوييجر XNUMX التابعة لناسا خلال مهماتها إلى أورانوس ونبتون. لقد أثارت هذه المجالات المغناطيسية اهتمام العلماء لسنوات، واعتبر وجود حالات غريبة من الجليد فائق التأين، الذي يتميز بموصليته الكهربائية المحسنة، تفسيرًا محتملاً.

تمثل هذه النتائج خطوة مهمة إلى الأمام في فهم الديناميكيات المعقدة للكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث للتعمق أكثر في خصائص وتأثيرات Ice XIX، وكشف المزيد عن أسرار أورانوس ونبتون.

التعاريف:

– الجليد عالي الكثافة: جليد ذو بنية أكثر كثافة من الجليد العادي بسبب الضغط العالي.

- العمالقة الغازية: كواكب كبيرة تتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم.

- المجالات المغناطيسية: مناطق في الفضاء يمكن اكتشاف القوة المغناطيسية فيها.

مصادر:

- مادة مصدر الضوء المتماسك Linac في أداة الظروف القصوى.