كشف جاذبية فريدة من نوعها: ما الذي يجعل ذبابة الفاكهة سيشيليا مختلفة؟

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد إلى اكتشاف رائد يفسر الانجذاب المثير للاهتمام بين نوع معين من الذباب، ذبابة الفاكهة، وفاكهة نادرة توجد حصريًا في جزر سيشيل. توفر هذه الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة Cell Reports، منظورًا جديدًا حول التغيرات التطورية التي مكنت D. sechellia من الازدهار على فاكهة النوني السامة (Morinda citrifolia) بينما يتم صد أنواع ذبابة الفاكهة الأخرى.

من أجل فهم التفضيل الفريد لـ D. sechellia لفاكهة النوني، ركز الباحثون على سلوكها وعلم وظائف الأعضاء. على عكس أنواع ذبابة الفاكهة الأخرى، طورت D. sechellia قدرة مذهلة على تحمل السموم الموجودة في الأحماض الدهنية لفاكهة النوني. ومن خلال دراستهم، اكتشف الباحثون أن هذه الأحماض الدهنية تنشط الخلايا العصبية ذات الطعم المر في الذباب بينما تمنع في الوقت نفسه الخلايا العصبية ذات الطعم الحلو. هذا التنشيط للمرارة وقمع الحلاوة هو ما يجذب D. sechellia في النهاية إلى الفاكهة.

ما يميز D. sechellia عن الأنواع الأخرى هو حساسيتها المنخفضة لبعض الأحماض الدهنية، مما يضعف الإشارة السلبية التي تولدها الخلايا العصبية ذات الطعم المر. بالإضافة إلى ذلك، تمنع هذه الأحماض الدهنية أيضًا استجابة السكر، وإن كان بدرجة أقل في D. sechellia. ونتيجة لذلك، فإن D. sechellia لا تستهلك فاكهة النوني فحسب، بل تضع بيضها عليها أيضًا، مما يكتسب ميزة تطورية كبيرة على نظيراتها.

أحد الجوانب الرائعة لهذه الدراسة هو مقارنة استجابات التذوق لفاكهة النوني بين ثلاثة أنواع من الذباب وثيقة الصلة. تتوافق الاختلافات في حساسيات الذوق التي لوحظت بين هذه الأنواع بشكل وثيق مع تفضيلاتها الغذائية. وهذا يلقي الضوء على العلاقة المعقدة بين تنوع الذوق والخيارات الغذائية في الكائنات الحية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا البحث يبشر بالخير لمكافحة الآفات الزراعية في المستقبل. ومن خلال دراسة التغيرات الجينية التي تمكن الحشرات من التكيف مع النباتات المضيفة وتطوير القدرة على تحمل السموم النباتية، يمكن للعلماء إيجاد طرق فعالة لإدارة الآفات الضارة التي تهدد الإنتاجية الزراعية والاستدامة. نموذج D. sechellia/noni، مع وفرة الأدوات الجينية، يثبت أنه مورد قيم لفهم هذه العلاقات المعقدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا تعتبر ذبابة الفاكهة سيشيليا هي الذبابة الوحيدة التي تنجذب إلى فاكهة النوني في سيشيل؟

تعتبر ذبابة الفاكهة سيشيليا فريدة من نوعها بين أنواع الذباب نظرًا لقدرتها على تحمل فاكهة النوني السامة، على عكس أنواع ذبابة الفاكهة الأخرى التي يتم طردها. لقد طورت الذبابة تغييرات في نظامها الحسي للذوق مما يسمح لها بتفضيل واستهلاك فاكهة النوني.

2. كيف تختلف تفضيلات طعم ذبابة الفاكهة سيشيليا عن أنواع الذباب الأخرى؟

تظهر ذبابة الفاكهة سيشيليا حساسية أقل لبعض الأحماض الدهنية الموجودة في فاكهة النوني، مما يضعف الإشارة السلبية التي ترسلها الخلايا العصبية ذات الطعم المر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الأحماض الدهنية على تثبيط استجابة السكر في الذبابة، وإن كان بدرجة أقل مقارنة بالأنواع الأخرى. تساهم هذه الاختلافات في حساسيات التذوق في تفضيل D. sechellia لفاكهة النوني.

3. ما أهمية دراسة نظام التذوق لدى D.sechellia؟

في حين تمت دراسة النظام الشمي للذباب على نطاق واسع، فإن فهم وظيفة التذوق الحسية أمر بالغ الأهمية بنفس القدر، حيث يرتبط سلوك التغذية ارتباطًا وثيقًا بالذوق. إن التحقيق في كيفية تطور الجهاز العصبي لدى الحشرات للتكيف مع النباتات المضيفة المختلفة يوفر رؤى قيمة حول التفضيلات الغذائية والتكيفات.

4. كيف يمكن أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة في مكافحة الآفات الزراعية؟

ومن خلال دراسة التغيرات الجينية التي تسمح للحشرات بالتكيف مع النباتات المضيفة وتطوير القدرة على تحمل السموم النباتية، قد يكتسب العلماء معرفة قيمة لمكافحة الآفات الزراعية. يمكن لنموذج D. sechellia/noni، الذي يقدم مجموعة من الأدوات الوراثية، أن يساعد في فهم سلوكيات الآفات الضارة وإدارتها.