علماء الفلك يحلون لغز المجرات الضخمة في الكون المبكر

لقد انبهر العلماء منذ فترة طويلة بالتاريخ المبكر لكوننا، وقد قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي مؤخرًا لمحة مذهلة عن هذه الحقبة الغامضة المعروفة باسم الفجر الكوني. وفي اكتشاف مفاجئ، التقط التلسكوب صورًا لما يبدو أنها مجرات ضخمة وناضجة، مما يتحدى النظريات الموجودة حول الكون المبكر.

دفعت هذه النتائج غير المتوقعة الباحثين إلى التشكيك في المبادئ الأساسية لعلم الكونيات، وهو العلم الذي يدرس أصل الكون وتطوره. ومع ذلك، قد تقدم دراسة جديدة حلاً لهذا اللغز دون الحاجة إلى التخلص من الفهم العلمي الحالي.

وباستخدام عمليات المحاكاة الحاسوبية المتقدمة، طور العلماء نماذج لمحاكاة تطور المجرات الأولى. كشفت عمليات المحاكاة التي أجروها أن تكوين النجوم في هذه المجرات قد تطور بشكل مختلف في مئات الملايين من السنين الأولى بعد الانفجار الكبير مقارنة بالمجرات الكبيرة مثل مجرتنا درب التبانة اليوم.

ووفقا للدراسة، ربما كانت هذه المجرات المبكرة صغيرة الحجم نسبيا، كما كان متوقعا. ومع ذلك، فقد أصدرت لمعانًا مشابهًا للمجرات الضخمة بسبب الانفجارات الشديدة لتشكل النجوم. أعطى هذا السطوع الخادع انطباعًا بوجود كتلة كبيرة.

"يمكن لعلماء الفلك قياس سطوع هذه المجرات المبكرة بثقة لأن الفوتونات، وهي جسيمات الضوء، يمكن اكتشافها وإحصاؤها مباشرة. من ناحية أخرى، يعد تحديد حجمها أو كتلتها الفعلية مهمة أكثر صعوبة بكثير.

يقدم البحث، الذي نشر في مجلة Astrophysical Journal Letters، رؤى قيمة حول تطور المجرات خلال الفجر الكوني. تساعد هذه النتائج العلماء على تحسين فهمهم للكون المبكر، وتسليط الضوء على تكوين المجرات والعمليات التي حكمت تطورها.

مصادر:

– مجلة الفجر (7 أكتوبر 2023)