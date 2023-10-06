دراسة جديدة تلقي الضوء على المجرات المبكرة في بداية الكون

ألقى الباحثون الذين يستخدمون المحاكاة الحاسوبية الضوء على وجود مجرات ضخمة وناضجة في التاريخ المبكر للكون. دفع هذا الاكتشاف العلماء إلى التشكيك في المبادئ الأساسية لعلم الكونيات. التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ عملياته العام الماضي، صورًا لمجرات يعود تاريخها إلى العصر المعروف باسم الفجر الكوني، وهو زمن يكتنفه الغموض.

كشفت عمليات المحاكاة أن تكوين النجوم قد تطور بشكل مختلف في المجرات الأولى مقارنة بالمجرات الكبيرة التي نشاهدها اليوم، مثل مجرتنا درب التبانة. وبدلاً من التشكل النجمي الثابت، شهدت المجرات المبكرة انفجارات متفرقة من التشكل النجمي المكثف. تسببت هذه الانفجارات في ظهور هذه المجرات أكثر سطوعًا وربما أكبر مما كانت عليه في الواقع، مما أدى إلى الاعتقاد الخاطئ بأنها ناضجة وضخمة.

تعد القدرة على قياس سطوع هذه المجرات المبكرة أمرًا بالغ الأهمية، لأنها توفر نظرة ثاقبة لحجمها وكتلتها. ويمكن اكتشاف وحصر الفوتونات، وهي جزيئات الضوء، مباشرة، مما يسمح لعلماء الفلك بتحديد سطوع هذه المجرات. ومع ذلك، فإن تمييز حجمها وكتلتها الفعليين يعد أمرًا أكثر صعوبة.

تشير نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، إلى أن انفجارات تكوين النجوم أنتجت ومضات من الضوء، وهو ما يفسر السطوع المرصود لهذه المجرات المبكرة. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه لا يتطلب تغيير النموذج الكوني القياسي.

تم إجراء عمليات المحاكاة كجزء من مشروع بحث ردود الفعل على البيئات النسبية (FIRE) وركزت على ظاهرة تسمى "تكوين النجوم المتفجرة". على عكس تشكل النجوم بمعدل ثابت، حدث تكوين النجوم في المجرات المبكرة في انفجارات غير منتظمة، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في السطوع.

وقد اقترح الباحثون تفسيرا لهذه الظاهرة في المجرات الأصغر. يمكن أن تشهد هذه المجرات موجة من تشكل النجوم حيث تتشكل النجوم الكبيرة ثم تنفجر بعد ذلك على شكل مستعرات أعظم. ثم يوفر الغاز المنبعث من هذه الانفجارات المكونات اللازمة لانفجار آخر لتكوين النجوم. ومع ذلك، فإن تأثيرات الجاذبية الأقوى في المجرات الأكبر تمنع هذه الانفجارات وتشجع على تكوين النجوم بشكل ثابت.

على الرغم من الملاحظات غير المتوقعة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، يتوقع الباحثون أن يستمر التلسكوب في تحدي فهمنا الحالي للكون وتقديم رؤى جديدة.

مصادر:

– ويل دونهام “دراسة جديدة تحل لغز المجرات المبكرة في طفولة الكون” (رويترز)