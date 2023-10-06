علماء الفلك يحلون لغز المجرات الضخمة في الكون المبكر

توصل الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى اكتشاف رائد حول التاريخ المبكر لكوننا. ومنذ بدء عملياته العام الماضي، قدم التلسكوب لمحة عن العصر الغامض المعروف باسم الفجر الكوني، حيث تم رصد مجموعة من المجرات التي يعود تاريخها إلى بدايات الكون. ومع ذلك، فإن هذه المجرات، التي تبدو ضخمة وناضجة، تحدت التوقعات، مما دفع العلماء إلى التشكيك في المبادئ الأساسية لعلم الكون.

في دراسة جديدة نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية متطورة لنمذجة تطور المجرات الأولى. ووجدوا أن تكوين النجوم قد تطور بشكل مختلف في هذه المجرات خلال مئات الملايين من السنين الأولى بعد الانفجار الكبير. وبدلاً من التشكل النجمي الثابت، شهدت هذه المجرات انفجارات عرضية من التشكل النجمي، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في سطوعها.

تشرح هذه الظاهرة، المعروفة باسم "التشكل النجمي المتفجر"، سبب ظهور هذه المجرات المبكرة ضخمة على الرغم من صغر حجمها نسبيًا. أنتجت انفجارات تشكيل النجوم ومضات من الضوء جعلت هذه المجرات تبدو أكثر سطوعًا مما كانت عليه في الواقع. يتماشى هذا الفهم الجديد مع النموذج الكوني القياسي، مما يحل اللغز دون الحاجة إلى مراجعة كاملة للنظريات الموجودة.

ويعتقد الباحثون أن الطبيعة الانفجارية لتكوين النجوم في المجرات الأصغر ترجع إلى تكوين نجوم كبيرة جدًا في انفجارات مفاجئة، تليها انفجارات سوبر نوفا بعد بضعة ملايين من السنين فقط. تطلق هذه الانفجارات غازًا إلى الفضاء، والذي يصبح بعد ذلك المادة الخام لتدفق آخر لتشكل النجوم. وفي المجرات الأكبر حجمًا، تمنع تأثيرات الجاذبية مثل هذه الانفجارات، مما يؤدي إلى تكوين نجوم أكثر ثباتًا.

وقد رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ تشغيله في عام 2022، حوالي 10 أضعاف المجرات شديدة السطوع منذ الفجر الكوني عما كان متوقعًا. هذه الوفرة غير المتوقعة من المجرات الساطعة تتحدى النماذج النظرية السابقة ولكنها توفر رؤية قيمة للمراحل الأولى من الكون.

الباحثون المشاركون في هذه الدراسة هم جزء من مشروع بحث ردود الفعل من البيئات النسبية (FIRE). ويتوقعون أن يستمر تلسكوب جيمس ويب الفضائي في توسيع حدود فهمنا، بغض النظر عما إذا كان يؤكد أو يتحدى التوقعات العلمية الحالية.

مصادر:

– تم الاسترجاع من رويترز.