دراسة جديدة تحل لغز سطوع المجرات المبكرة

سلطت دراسة جديدة الضوء على سر ظهور المجرات المبكرة ضخمة وناضجة، على الرغم من أنها كانت موجودة في مهد الكون. واستخدمت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن، عمليات محاكاة حاسوبية متطورة لنمذجة تطور المجرات الأولى.

وكشفت عمليات المحاكاة أن تشكل النجوم في هذه المجرات المبكرة حدث في انفجارات عرضية، وليس بوتيرة ثابتة. أدى هذا التكوين النجمي المتفجر إلى تقلبات كبيرة في سطوع المجرات. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه المجرات الصغيرة نسبيا أن تبدو مشرقة مثل المجرات الضخمة حقا، مما يعطي الانطباع بكتلة كبيرة.

وفقًا للمؤلف الرئيسي Guochao Sun، "يمكن لعلماء الفلك قياس مدى سطوع تلك المجرات المبكرة بشكل آمن لأن الفوتونات (جسيمات الضوء) يمكن اكتشافها وإحصاءها مباشرة، في حين أنه من الصعب جدًا معرفة ما إذا كانت تلك المجرات كبيرة أم ضخمة حقًا. تبدو كبيرة لأنه لوحظ أنها مشرقة.

تقدم نتائج الدراسة تفسيرا للسطوع غير المتوقع للمجرات المبكرة دون تحدي النموذج الكوني القياسي. ويعتقد الباحثون أن انفجارات تشكل النجوم في المجرات الأصغر، والتي يتبعها انفجار النجوم الكبيرة على شكل مستعرات أعظم، تخلق الظروف الملائمة لانفجار آخر لتشكل النجوم. وفي المجرات الأكبر حجمًا، تمنع تأثيرات الجاذبية الأقوى هذه الانفجارات، مما يؤدي إلى تكوين النجوم بشكل ثابت.

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ تشغيله في عام 2022، حوالي 10 أضعاف المجرات شديدة السطوع منذ الفجر الكوني عما كان متوقعًا. وعلى الرغم من تحدي التوقعات الأولية، فإن ظاهرة تشكل النجوم المتفجرة تقدم تفسيرا لهذه الملاحظات.

الباحثون في الدراسة متفائلون بأن ويب سيستمر في تحدي فهمنا للكون وتقديم المزيد من الأفكار. وكما قال غوشاو صن: "هذه هي بالضبط الطريقة التي يتم بها إنجاز العلم وتقدمه".

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية