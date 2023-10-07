دراسة جديدة تلقي الضوء على المجرات المبكرة في الكون

قدمت دراسة حديثة تفسيرا محتملا لوجود مجرات ضخمة وناضجة خلال المراحل الأولى من تكوين الكون. ولطالما حير العلماء من اكتشاف مجرات يعود تاريخها إلى العصر الغامض المعروف باسم الفجر الكوني، حيث كانت أكبر بكثير وأكثر تطورا مما كان متوقعا.

وباستخدام عمليات محاكاة حاسوبية متطورة، قام الباحثون بوضع نموذج لتطور هذه المجرات المبكرة. ووجدوا أن تشكل النجوم في هذه المجرات حدث في انفجارات متقطعة وليس بمعدل ثابت. يشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه المجرات ربما كانت صغيرة نسبيًا ولكنها بدت أكبر بسبب فترات تكوين النجوم المكثفة.

وأوضح الباحثون أن قياس سطوع هذه المجرات المبكرة أسهل من تحديد حجمها وكتلتها الفعلية. يمكن اكتشاف الفوتونات، أو جسيمات الضوء، وإحصائها مباشرة، مما يسمح لعلماء الفلك بقياس سطوعها بدقة. وهذا السطوع الخادع يعطي انطباعًا بوجود كتلة كبيرة، حتى لو كانت المجرات صغيرة نسبيًا.

وقد لعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ عملياته العام الماضي، دورًا حاسمًا في هذا البحث. لقد اكتشف حوالي 10 أضعاف المجرات الساطعة جدًا منذ الفجر الكوني مما كان متوقعًا، مما يشكل تحديًا للنموذج القياسي لعلم الكون. وفقًا للنموذج القياسي، لا ينبغي أن يكون هناك العديد من المجرات الضخمة أثناء الفجر الكوني.

ركزت عمليات محاكاة الدراسة الجديدة، وهي جزء من مشروع بحث ردود الفعل على البيئات النسبية (FIRE)، على ظاهرة تسمى "تكوين النجوم المتفجرة". بدلًا من تشكل النجوم بمعدل ثابت، شهدت المجرات المبكرة فترات متقلبة من نشاط تكوين النجوم. أدى هذا التباين في تكوين النجوم إلى اختلافات كبيرة في سطوعها.

ويقترح الباحثون أن هذه الانفجارات لتكوين النجوم تحدث في مجرات أصغر بسبب تكوين مجموعة من النجوم الكبيرة، والتي تنفجر على شكل مستعرات أعظم بعد بضعة ملايين من السنين. تقوم هذه الانفجارات بإخراج الغاز إلى الفضاء، مما يوفر المكونات اللازمة لانفجار آخر لتشكل النجوم. ومع ذلك، فإن تأثيرات الجاذبية الأقوى في المجرات الأكبر تمنع مثل هذه الانفجارات، مما يؤدي إلى تكوين نجوم أكثر ثباتًا.

لا تتطلب نتائج الدراسة مراجعة النموذج الكوني القياسي، مما يوفر حلاً لغموض المجرات الضخمة المبكرة دون تحدي النظريات الموجودة. ويأمل الباحثون أن يستمر تلسكوب جيمس ويب الفضائي في تقديم المزيد من الأفكار حول الكون وتوسيع فهمنا لتاريخه المبكر.

مصادر:

- الدراسة: رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

– الصورة: ناسا