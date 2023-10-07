تكوين النجوم في المجرات المبكرة: دورة من النشاط المتقطع

في دراسة حديثة، حدد الباحثون نمطًا رائعًا في نشاط تكوين النجوم في المجرات المبكرة. بدلاً من معدل تكوين النجوم المستمر والثابت، تظهر هذه المجرات نمطًا دوريًا من الانفجارات المتقطعة. وينتج عن هذا النمط تقلبات كبيرة في سطوع هذه المجرات.

يوضح الباحث الرئيسي الدكتور صن أن الضوء الذي تلاحظه التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ينشأ من النجوم الشابة التي تشكلت في هذه المجرات. مع تقلب نشاط تكوين النجوم، تتقلب أيضًا كمية الضوء المنبعثة.

يتحدى هذا الاكتشاف الرائد الفهم التقليدي لتكوين النجوم، والذي ركز في المقام الأول على العمليات الثابتة والمستمرة. وبدلاً من ذلك، فهو يقدم منظورًا جديدًا، يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية لولادة النجوم في الكون المبكر.

وتشير الطبيعة الدورية لتكوين النجوم في هذه المجرات إلى وجود عوامل خارجية تؤثر على نشاطها. ويتكهن الباحثون بأن التفاعلات بين المجرات، فضلاً عن وجود الثقوب السوداء الهائلة في مراكزها، قد تلعب دوراً حاسماً في تحفيز هذه الانفجارات لتشكل النجوم.

إن فهم الآليات الكامنة وراء التقلبات في نشاط تكوين النجوم في المجرات المبكرة هو المفتاح لكشف أسرار تطور المجرات. المزيد من الأبحاث والملاحظات باستخدام التلسكوبات المتقدمة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي سوف تلقي المزيد من الضوء على هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام.

في الختام، تكشف الدراسة أن تكوين النجوم في المجرات المبكرة يتبع نمطًا من النشاط المتقطع، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السطوع. يتحدى هذا الاكتشاف المفاهيم التقليدية لتكوين النجوم ويؤكد أهمية دراسة العوامل الخارجية التي تحرك هذه الدورات. إن المزيد من الاستكشاف لهذه الظاهرة سيوفر رؤى قيمة حول تطور المجرات.

مصادر:

- "على النقيض من تشكل النجوم بمعدل ثابت تقريبًا، كان نشاط تكوين النجوم في تلك المجرات المبكرة متقطعًا، متقطعًا، مع بعض التقلبات الكبيرة بمرور الوقت. وقال صن: "هذا بدوره يؤدي إلى اختلافات كبيرة في سطوعها لأن الضوء الذي تراه التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي كان ينبعث من النجوم الشابة التي تشكلت في تلك المجرات".