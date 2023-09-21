اكتشف العلماء الآلية الكيميائية للألماس النانوي المطلي بالسيليكا للحوسبة الكمومية ووضع العلامات الحيوية

اكتشف باحثون من جامعة ولاية سان خوسيه (SJSU) آلية الترابط المسؤولة عن تكوين قذائف السيليكا الموحدة على الماس النانوي. استخدم الفريق الأشعة السينية القوية الناتجة عن مصدر ضوء إشعاع السنكروترون في ستانفورد (SSRL) في مختبر المسرع الوطني SLAC لدراسة المواد النانوية. توفر النتائج، التي نشرت في مجلة ACS Nanoscience Au، رؤى مهمة حول الكيمياء المشاركة في إنشاء الماس النانوي المطلي بالسيليكا.

الماس النانوي عبارة عن ألماس صناعي صغير للغاية وله خصائص رائعة. على الرغم من حجمها الصغير، فإن الماس النانوي يحتوي على شبكات كربونية مثالية، ويمكنه إظهار استجابات للمجالات المغناطيسية والمجالات الكهربائية والضوء في درجة حرارة الغرفة. هذه الخصائص الفريدة تجعل الماس النانوي مناسبًا لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الحوسبة الكمومية ووضع العلامات الحيوية للخلايا.

لتعزيز وظائف الماس النانوي، تحول الباحثون إلى طلاء جزيئات الماس بالسيليكا. لا توفر السيليكا غلافًا ناعمًا وواقيًا للألماس النانوي فحسب، بل تسمح أيضًا بتعديل السطح. ومن خلال إضافة علامات محددة إلى طلاء السيليكا، يمكن للعلماء توجيه الماس النانوي لاستهداف خلايا أو مواقع محددة. هذا التحكم في حركة الماس النانوي له آثار كبيرة على تطبيقات الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية.

لأكثر من عقد من الزمن، ظل العلماء في حيرة من أمرهم بشأن الآلية الكامنة وراء تكوين طبقة السيليكا على الماس النانوي. اكتشف باحثو جامعة SJSU أن المجموعات الكيميائية الكحولية الموجودة على سطح الماس النانوي تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل نمو قشور السيليكا. ووجدوا أن إدخال هيدروكسيد الأمونيوم مع الإيثانول أثناء عملية الطلاء يؤدي إلى إنتاج هذه المجموعات الكحولية.

ولفحص الأسطح المخفية تحت طلاء السيليكا، استخدم الباحثون في جامعة SJSU مرافق الأشعة السينية التابعة لـ SSRL. واستخدموا مستشعر حافة انتقالية، وهو مقياس حرارة فائق الحساسية، لاكتشاف التغيرات في درجات الحرارة وتحويلها إلى طاقات أشعة سينية. من خلال التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية (XAS)، قام الفريق بفحص أسطح الماس النانوي وقاس سمك طبقة السيليكا على مقياس نانومتر. وأظهرت النتائج فعالية XAS في دراسة المواد المغمورة مثل الماس النانوي.

المعرفة المكتسبة من فهم آلية الترابط للألماس النانوي المطلي بالسيليكا تفتح آفاقًا جديدة للباحثين. ويخطط أبراهام وولكوت، الباحث الرئيسي في الدراسة، لاستكشاف استخدام مواد أخرى، مثل أكاسيد التيتانيوم والزنك، لتغليف الماس النانوي. يمكن لهذه الطلاءات البديلة أن توسع نطاق تطبيقات الماس النانوي في الاستشعار الكمي ووضع العلامات البيولوجية.

توفر نتائج هذا البحث رؤى قيمة حول كيمياء طلاءات الماس النانوي وتوفر فرصًا لتحسين غلاف السيليكا واستكشاف مواد الطلاء الأخرى. ومن خلال فهم أفضل للآلية الكيميائية وراء الماس النانوي المطلي بالسيليكا، يمكن للباحثين الاستمرار في إطلاق العنان لإمكانات هذا الماس الصغير في الحوسبة الكمومية وتطبيقات وضع العلامات الحيوية.

المصدر

– بيرلا ج. ساندوفال وآخرون، الماس الكمي على الشاطئ: رؤى كيميائية حول نمو السيليكا على الماس النانوي باستخدام التوصيف والمحاكاة متعدد الوسائط، ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033