اكتشف العلماء فئة جديدة من البروتينات التي تعمل على تثبيت رواسب الميثان

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في دراسة حديثة، حيث كشفوا عن فئة غير معروفة سابقًا من البروتينات التي تلعب دورًا حيويًا في تثبيت رواسب الميثان الموجودة في الهياكل الكيميائية الشبيهة بالقفص على الأرض. هذه الهياكل، المعروفة باسم عقدات الميثان، ليست مقتصرة على كوكبنا، وقد تم رصدها على الأجرام السماوية داخل نظامنا الشمسي.

ركز البحث الذي قادته جينيفر جلاس، الأستاذة في معهد جورجيا للتكنولوجيا، على استقرار هيدرات الميثان في ظل ظروف المحيطات ذات الضغط العالي. وقام الفريق بتحليل عينة تم الحصول عليها من قاع البحر قبالة ساحل ولاية أوريغون، مما قدم رؤى غير مسبوقة حول هذه الظاهرة الغامضة.

تتشكل هيدرات الميثان، التي تشبه التكوينات الصلبة الشبيهة بالجليد، عندما تقوم الكائنات الحية الدقيقة في مياه المحيطات بتحويل المواد العضوية إلى غاز الميثان، الذي يصبح محصوراً داخل أقفاص. وفي نهاية المطاف، تتحول هذه الرواسب إلى غاز وترتفع إلى السطح. ومع ذلك، في مناطق مثل القطب الشمالي الذي يشهد ارتفاعًا سريعًا في درجة الحرارة، تتسرب كميات كبيرة من غاز الميثان قبل أن تتمكن المجتمعات البيولوجية من استهلاكها.

حددت الدراسة فئة من البروتينات تسمى بروتينات ربط الكالثرات البكتيرية (CbpAs) والتي تتفاعل بشكل مباشر مع بنية الكالثرات، مما يؤثر على نموها. تظهر هذه البروتينات خصائص مضادة للتجمد، مماثلة لتلك التي تساعد الأسماك على البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة شديدة البرودة. لا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على استقرار هيدرات الميثان فحسب، بل يشير أيضًا إلى آثار محتملة على البيئات خارج كوكب الأرض.

يقترح الباحثون أن البروتينات المماثلة قد تلعب دورًا في تثبيت عقدة الميثان على الأجرام السماوية مثل المريخ، وقمر زحل تيتان، وربما حتى داخل البيئات الداعمة للحياة في إنسيلادوس في زحل، وأوروبا في كوكب المشتري.

تمثل هذه النتائج آفاقًا مثيرة للبحث عن حياة غريبة، مما يشير إلى أنه إذا كانت الميكروبات موجودة في عوالم أخرى، فإنها قد تستخدم آليات مماثلة لإنشاء وتثبيت هيدرات الميثان، وبالتالي التأثير على تكوين مياه المحيطات والغلاف الجوي. لكشف ألغاز الحياة خارج كوكب الأرض، قد يكون من الضروري التحقيق في وجود هيدرات الميثان.

مصادر:

- معلومات إضافية مقدمة من الورقة العلمية التي نشرتها جينيفر جلاس وآخرون.

– فريق بحث معهد جورجيا للتكنولوجيا.